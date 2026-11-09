Fernando Lozada su unió a la lista de Granjeros y Granjeras que han sido eliminados de La Granja VIP, pero ante su salida tuvo el poder de posicionar a uno de los Granjeros a la Tabla de Nominados con El Legado. Durante La Gala, el ex Granjero junto a Adal Ramones se encargó de nominar a Ivonne Montero en la Semana 10, revelando que su decisión fue por estrategia, ya que pensaba que ya le habían puesto el ojo para nominarla, por lo que complicaba los movimientos de sus compañeros.

Si un Granjero es nominado por El Legado, ¿se puede salvar?

Aunque nadie desea ser posicionado con El Legado de La Granja VIP, no debemos caer en el temor de la eliminación, ya que los Granjeros aún tienen posibilidad de salir de la Tabla de Nominados en las siguientes dinámicas:

Jueves de Salvación: Los nominados son puestos a prueba en “Echar Tierra”, donde los votos de sus demás compañeros se encargarán de enterrar a uno de ellos, logrando bloquearlo al Juego de Salvación, mientras que los demás podrán participar para salir de la Tabla de Nominados .

. Viernes de Traición: Quien gané el Juego de Salvación, tendrá el poder de escoger a quién sacar de la Tabla, pero deberá meter a un Granjero que se sentía salvado, pero el drama no termina, ya que el pico de “Copetes” podría cambiar la decisión final de la semana 10.

¿Con quiénes tuvo conflictos Fer Lozada en La Granja VIP?

Fernando Lozada durante su estadía en La Granja VIP, fue protagonista de fuertes conflictos entre otros Granjeros, desatando todo tipo de comentarios al respecto. Dentro de los pleitos más recordados se destacan los siguientes:

La fuerte pelea entre Fernando y Natalia Alcocer, una de ellas fue cuando el Granjero aseguró que la Granjera recibía información del exterior al detallar que la pirotecnia eran señales de algo. A los pocos días Fer, fue sorprendido cuando se le anuncio que en unas cremas había mensajes escondidos, noticia que lo tomó por sorpresa.

Con Ivonne Montero se han generado fuertes discusiones sobre las labores al ser Peón, además de que en La Asamblea, el Granjero se encargó de posicionarla en la Tabla de Nominados, marcando su distanciamiento.

En la semana 10, hay que estar atentos para conocer a los Granjeros que se unan a la Tabla de Nominados después de darse a conocer El Legado.