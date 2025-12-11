Según la IA estos granjeros llegarían a la semana final de La Granja VIP

Previo a la Gran Final de La Granja VIP las emociones y tensiones se hacen cada vez más grandes, pues de los 16 participantes que entraron solo siete han logrado llegar a las últimas semanas y gracias a sus estrategias, papel que desempeñaron y personalidad el público yen este reality por lo que según la IA (Inteligencia Artificial) estos podrían ser los nombres que lleguen a la última semana.

¿Quiénes ganarían La Granja VIP según la IA?

Tras semanas de eliminaciones, trabajos duros, enfrentamientos y retos según la IA quienes supuestamente estarían en la semana final serían Kim Shantal, César Doroteo, Alfredo Adame, Sergio Mayer Mori y La Bea, (quien colocan como la ganadora del reality). Sin embargo, estos resultados no garantizan que todo esté decidido porque en La Granja VIP todo puede cambiar en el último segundo.

Ante estas predicciones el público y fans han dividido sus opiniones pues unos creen que se cumplirá lo que dice la IA mientras que otros están convencidos de que habrá giros sorpresivos, salidas inesperadas o una final sorpresa.

Conoce a los granjeros que sobreviven a La Granja VIP

La Bea: La gran favorita del público la originaria de Chalco, Estado de México, se ha ganado el cariño de la audiencia por tener una personalidad carismática, ruidosa, sentimental y sin miedo a confrontar.

Kim Shantal: La creadora de contenido llegó subestimada, pero fue ganando terreno gracias a su disciplina en pruebas, su buena relación con casi todos y su habilidad para no quedar en medio de los pleitos grandes. Muchos dicen que es la “finalista natural”, la que avanza sin escándalos pero con paso firme.

Sergio Mayer Mori: Supo resaltar desde el segundo cero dentro del reality pues su personalidad introspectiva, tranquila, pero a veces desconectada del resto lo hizo posicionarse como uno de los favoritos, inclusive la IA lo coloca entre los finalistas posibles.

Alberto del Río “El Patrón”: El luchador profesional ha destacado por su personalidad fuerte y también es uno de los favoritos de la IA para colocarlo en la final y lo define como un contendiente sólido.

Eleazar Gómez: Ha mostrado un perfil disciplinado, reservado y muy metódico. Algunos lo ven como un concursante fuerte; otros creen que el público podría sacarlo antes de la final. Pero la IA insiste en que sí podría llegar a pelear el primer lugar supuestamente con La Bea.

César Doroteo: Su presencia refresca el ambiente, aunque a veces su sinceridad lo mete en problemas. Para muchos, es el “caballo negro” que podría escalar hasta el cierre sin que nadie lo vea venir.

Alfredo Adame: Llegó a La Granja VIP con la misión de encender el reality… y vaya que lo logró. Entre peleas, frases épicas y momentos inesperados, aparece en varias listas filtradas como posible finalista.