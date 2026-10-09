¡La lucha por salvarlo ya comenzó! Estas figuras del pancracio apoyan a Pimpinela en La Granja VIP

Pimpinela Escarlata no está solo en su camino por permanecer en La Granja VIP 2026. Tras quedar nominado el luchador ha recibido muestras de respaldo de distintas figuras de la lucha libre mexicana, quienes han utilizado sus redes sociales para pedir al público que vote por él y ayudarlo a continuar en la competencia. Entre los nombres que se han sumado a esta iniciativa destacan luchadores y personalidades relacionadas con el mundo del pancracio, quienes han mostrado que el apoyo a Pimpinela también se extiende fuera de la granja. Los mensajes han llamado la atención porque evidencian el vínculo que mantiene con colegas de su profesión, justo en una semana decisiva para su permanencia en el programa.

¿Qué luchadores han pedido votos para salvar a Pimpinela Escarlata?

Entre las figuras que han manifestado su apoyo se encuentran Laredo Kid, Mr. Iguana, Valentino, Flammer, La Hiedra, Belcegor, Takuma, Nobu San y Andy Panda Jr. A esta lista también se suman Latin Lover, Octagón, El Cibernético y Fiscal Palomeque, nombres reconocidos por los seguidores de la lucha libre.

Cada muestra de respaldo contribuye a que la nominación de Pimpinela trascienda las conversaciones dentro del reality y llegue a los aficionados que siguen su trayectoria sobre el cuadrilátero. Para sus seguidores, esta movilización representa una oportunidad para demostrarle que cuenta con una comunidad dispuesta a respaldarla también en esta nueva faceta televisiva.

Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de El Cibernético, quien se refirió a Pimpinela como «El Santo de los Exóticos», una expresión que destacó entre las muestras de apoyo compartidas alrededor de la campaña.

Pimpinela enfrenta una semana decisiva en La Granja VIP

La nominación coloca a Pimpinela Escarlata ante uno de los momentos más importantes de su participación en La Granja VIP. Mientras dentro de la propiedad los concursantes enfrentan sus propias estrategias y diferencias, fuera de ella el respaldo de los aficionados puede convertirse en un factor determinante para su continuidad.

La participación de estas figuras de la lucha libre también pone de manifiesto el interés que ha despertado su presencia en el programa. Ahora, la decisión está en manos del público, que deberá participar en las votaciones oficiales para intentar mantenerla dentro de la competencia. ¿Conseguirá Pimpinela Escarlata transformar el apoyo de sus compañeros del pancracio en votos suficientes para seguir en la lucha por el premio de La Granja VIP 2026?