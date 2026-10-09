Bebeshita, Kunno y Pimpinela Escarlata reciben un CASTIGO en La Granja VIP: ¿Qué hicieron y cómo fueron sancionados?

Con el paso de las semanas los Granjeros van entendiendo que en un reality 24/7 no pueden ocultar nada. Esta semana "el gallo" descubrió que Bebeshita, Kunno y Pimpinela Escarlata cometieron faltas que fueron señaladas y castigadas.

Durante la gala del jueves de Salvación Adal Ramones expresó que cada uno sabía perfectamente lo que hizo, rompieron reglas, faltaron a sus palabras y "ahora enfrentarán las consecuencias y serán testigos de sus acciones".

Kunno habló de la visita de su mamá

El domingo pasado Kunno recibió una sopresa y pudo abrazar a su mamá y hablar con ella a cambio de comenzar la Asamblea del miércoles con dos puntos en su contra, pero cómo fue Capataz obtuvo inmunidad y eso no ocurrió.

A pesar de que se le especificó que no podía decir nada al respecto de la visita, Kunno dijo a varios Granjeros que ya estaba seguro de que su mamá está orgullosa de él.

En un inicio el influencer quiso justificarse diciendo que entendió que solo tenía que ocultar lo de los puntos en su contra, pero al final aceptó que compartió lo que sucedió porque sus compañeros estaban pasando por un momento de mucho estrés y necesitaban tener calma y seguridad al saber algo del exterior.

Adal Ramones le explicó que ganar el puesto de Capataz le dio inmunidad pero no lo puso por encima de las reglas, por lo que la consecuencia que recibió fue quedar automáticamente fuera del próximo juego para ser Capataz.

Bebeshita reveló un pacto y, además, mintió

El martes pasado la Bebeshita aceptó sabotear el juego de Pascal a cambio de sumar 7 mil 500 para ayudar al presupuesto general. Se le pidió no decir nada, pero no respetó el pacto.

Adal le dijo: "Nadie te obligó a hacerlo y lo aceptaste con una condición, La Granja jamás revelaría nada, pero tampoco tu debías hacerlo y fallaste a tu palabra". El conductor añadió: "no solo contaste lo que pasó, lo más grave fue que mentiste, dijiste que no habías aceptado".

La influencer se justificó diciendo que se le olvidó y que es muy chismosa, pero su consecuencia fue que los 7 mil 500 pesos que había ganado se descontaron del presupuesto semanal.

Pimpinela Escarlata no guardó el secreto de la visita de su hermano

El domingo pasado Pimpinela Escarlata pudo abrazar a su hermano a cambio de empezar la Asamblea del miércoles con dos puntos en contra y prometió no contar nada, pero rompió el pacto.

El luchador solo aceptó que la regó y como consecuencia fue llevado a la Tabla de Nominación de manera directa, sin posibilidad de ser salvado este jueves o mañana en el viernes de Traición.