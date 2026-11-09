Los Disfuncionales buscan convencer a Resistencia de ir SIN PIEDAD a por estos dos Granjeros en La Granja VIP

La Granja VIP está llegando a su clímax. Tras la salida de Fernando Lozada y el abandono de Natalia Alcocer, solo nueve participantes se mantienen dentro del reality y las estrategias son cada vez más ajustadas. Teniendo en cuenta que cinco Granjeros llegarán a la gran final, dentro de la granja ya se encuentran analizando qué movimientos realizar para poder llegar a dicha instancia.

El Equipo Disfuncional fue el encargado de comenzar con la estrategia. Rafael Mercadante tuvo una charla con Manelyk González, una de las referentes del Equipo Resistencia, donde le dejó en claro que hay dos Granjeros en particular que deben ser eliminados de La Granja VIP próximamente. Sin embargo, ocupan un bando cada uno.

Rafa Mercadante le comparte su estrategia a Niurka

Durante una conversación, Mercadante le explicó a Niurka que hay dos Granjeras que ya no caen muy bien dentro de La Granja VIP. Una de ellas es Ivonne Montero, quien ha perdido la confianza del Equipo Disfuncional y que se encuentra en riesgo ahora mismo. Sin embargo, según la visión del conductor, no es la única participante en riesgo.

Rafa Mercadante Disfuncional quiere unir fuerzas con Resistencia para quitar a dos Granjeros (La Granja VIP)

Bebeshita tampoco se encontraría bien parada, ya que Mercadante pudo conocer que Manelyk, Kunno y Mono Osuna no están a gusto con el comportamiento de la influencer respecto a su relación con Kevyn Contreras.

En este contexto, Rafa le acercó a Manelyk la posibilidad de hacer un trato: ir a por todas para sacar a Ivonne y a Bebeshita en las próximas semanas. Los Disfuncionales están decididos en nominar a la actriz, pero Resistencia todavía no tiene las ideas claras y no buscarán traicionar a su amiga.

“Bebeshita es la rechazada de la Resistencia”, le comentó Rafa a Niurka y luego agregó: “Hay una palabra divina en Estados Unidos: no mercy, sin piedad”, dejando en claro que buscarán ir a por ellas dos.

La Bebeshita nominó a Ivonne Montero La Bebeshita nominó a Ivonne Montero

Resistencia logró reconciliarse con Bebeshita

Si bien es cierto que la situación parecía tornarse muy crítica, sobre todo luego del enojo de Bebeshita al escuchar los reclamos de sus amigos, finalmente llegaron a una tregua. Todos entendieron cada punto de vista y finalizaron el debate dándose un abrazo grupal de reconciliación.

Todo parece indicar que la relación de la Resistencia con Bebeshita ya no corre peligro, por lo que difícilmente vayan en contra de ella. No obstante, dependerá de las actitudes que tenga la creadora de contenido a lo largo de la semana.