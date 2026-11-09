Crece la tensión en el Equipo Resistencia: ¿Bebeshita corre peligro de salir de la alianza?

La relación de Bebeshita con Kevyn Contreras está generando problemas dentro del Equipo Resistencia en La Granja VIP. Los recientes desencuentros entre ambos participantes provocaron el hartazgo de Kunno y Manelyk González, quienes consideran que las reacciones de su compañera también afectan a la alianza.

En este contexto, Daniela Alexis podría enfrentar un distanciamiento de sus aliados justo cuando la competencia entra en su décima semana. Sin embargo, hasta este 9 de noviembre no se ha confirmado una decisión definitiva de dejarla fuera del grupo. Lo que sí existe son reclamos y conversaciones sobre cómo manejar la situación.

¿Por qué Kunno y Manelyk están molestos con Bebeshita?

El principal motivo de inconformidad es la manera en que Bebeshita involucra a sus compañeros en sus problemas con Bicolor. Resulta que Daniela habla mal del comediante frente a sus aliados, pero después vuelve a acercarse a él. Esta dinámica tiene cansados a Kunno y Manelyk.

La Granja VIP Bebeshita podría perder el apoyo de Manelyk y Kunno en La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

La molestia también llegó a una conversación directa entre Mane y la creadora de contenido. Manelyk le reprochó que, desde su perspectiva, estaba poniendo a Kevyn por encima de los intereses del equipo. “Te vale madres”, expresó durante el intercambio difundido este lunes.

Por su parte, Kunno considera que los comentarios sobre Bicolor podrían perjudicar la imagen de toda la alianza ante la audiencia.

¿Bebeshita podría salir del Equipo Resistencia en La Granja VIP?

La posibilidad tomó fuerza después de una charla entre Kunno, Manelyk y Mario ‘Mono’ Osuna en el vestidor. Allí, Kunno dejó clara su disposición a tomar distancia de Daniela y lanzó una advertencia sobre el futuro del grupo.

“Si para que haya gallinas más fuertes, toca sacar del corral a la débil, pues lo siento”, manifestó el creador de contenido.

Pese a la dureza de sus palabras, no hubo un acuerdo para expulsarla de la alianza. Manelyk le pidió analizar las cosas antes de precipitarse, mientras que Mono sugirió hablar con Bebeshita y explicarle qué actitudes les molestan antes de dejar de dirigirle la palabra.

De todos modos, Mono Osuna y Mane tienen dudas de enfrentar a Bebeshita, ya que piensan que si decide abandonar la alianza, es posible que su fuerza dentro de La Granja VIP disminuya. Su salida aún es posible, pero todavía no hay nada concreto.