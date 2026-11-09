Solo quedan nueve: una doble salida, cuatro peones y un poder secreto cambian la semana 10 de La Granja VIP

La Granja VIP comienza su semana 10 con un escenario diferente. La salida voluntaria de Natalia Alcocer y la eliminación de Fernando Lozada redujeron a nueve el número de participantes que siguen en competencia. Sin embargo, las despedidas no fueron los únicos movimientos que marcaron el rumbo del reality.

Resulta que ya quedaron definidos los cuatro Peones que deberán afrontar las labores más exigentes durante esta semana. Como si fuese poco, Kunno consiguió un poder secreto que le permitirá intervenir en la tabla de nominados, aunque tendrá que cumplir una condición para evitar un castigo.

¿Por qué Natalia Alcocer y Fernando Lozada salieron de La Granja VIP?

Durante la gala del domingo 8 de noviembre, Natalia Alcocer pidió abandonar el programa para priorizar su salud mental. La participante explicó que no se encontraba bien emocionalmente y manifestó su malestar por las burlas que, según expresó, había recibido sobre sus emociones.

Su decisión no canceló la eliminación que estaba prevista para esa noche. Fernando Lozada fue quien terminó su participación por decisión del público y se convirtió en el noveno eliminado de la segunda temporada.

Fernando Lozada eliminado de La Granja VIP Fernando Lozada noveno eliminado de La Granja VIP

No obstante, el exGranjero todavía tendrá una consecuencia sobre el juego. Antes de despedirse dejó su Legado, con el que eligió a un compañero para enviarlo directamente a la tabla de nominados. La revelación de ese nombre se llevará a cabo en la gala de este lunes 9 de noviembre.

¿Quiénes son los nueve participantes que quedan en La Granja VIP?

Tras las dos salidas, los participantes que continúan en busca de la permanencia son:

Niurka Marcos.

Manelyk González.

Ivonne Montero.

Daniela Alexis, “La Bebeshita”.

Kunno.

Julio Camejo.

Rafael Mercadante.

Mario “Mono” Osuna.

Kevyn “Bicolor” Contreras.

Con menos participantes, cada nominación y cada beneficio pueden tener mayor peso en las estrategias de los Granjeros.

¿Quiénes son los cuatro Peones de la semana 10?

Bebeshita, Mono Osuna, Kunno y Niurka fueron designados Peones para la semana del 9 al 15 de noviembre. Los cuatro deberán dormir en el granero, utilizar baños distintos, bañarse al aire libre y respetar las restricciones de alimentación correspondientes a su rol.

Peones de La Granja VIP Peones de la semana 10 de La Granja VIP

Además, tendrán que levantarse antes que sus compañeros para preparar el desayuno, atender a los animales y limpiar los establos y el gallinero. El incumplimiento de sus obligaciones puede provocar una reducción del presupuesto semanal, algo que afectaría a todos los participantes.

¿Qué poder secreto ganó Kunno y cómo puede cambiar las nominaciones?

Kunno obtuvo el Poder de la Herradura después de avanzar en la batalla de baile con su equipo, superar una trivia y vencer a Bebeshita en una prueba de habilidad.

Gracias a este beneficio, podrá bajar a uno de los nominados de la tabla durante el viernes de Traición del 13 de noviembre. Sin embargo, deberá mantener su premio en secreto: si revela el poder a sus compañeros, será nominado automáticamente.

De esta manera, Kunno tendrá una oportunidad de modificar el destino de un participante. Su elección dependerá de cómo se configure la tabla durante una semana que también tendrá en disputa la inmunidad del Capataz: Julio Camejo, Bicolor, Manelyk e Ivonne Montero son los cuatro finalistas confirmados para buscar ese puesto.