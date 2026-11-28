Un beso puede conseguir votos, pero para Manelyk hay cosas que no está dispuesta a hacer solamente por estrategia. Durante una conversación en La Granja VIP, la influencer sorprendió al dejar claro que no aceptaría besar a Yann Lobo como parte de una dinámica para conseguir apoyo del público. Aunque sus compañeros insistieron con la propuesta, ella mantuvo su postura y explicó que, si algún día llega a darle un beso, quiere que sea por una razón mucho más especial. La respuesta llamó la atención porque Yann Lobo también estuvo de acuerdo con la manera de pensar de Manelyk, de Yann dejando ver que ambos compartían la misma postura sobre lo que significaría ese momento.

Manelyk quiere que su beso con Yann Lobo tenga un significado especial

La conversación comenzó cuando surgió la idea de que Manelyk y Yann Lobo podrían darse un beso para conseguir votos en la competencia. Sin embargo, ella rechazó la propuesta y dejó claro que no quería convertir un momento así en una simple estrategia para permanecer en La Granja VIP.

Incluso cuando sus compañeros continuaron insistiendo, la influencer no cambió de opinión. Para ella, si llega a compartir un beso con Yann, tendría que ser porque realmente lo siente y no porque exista una necesidad de conseguir apoyo para avanzar en el reality. Por su parte, “Mono” Osuna intervino en la conversación y le comentó que ya no tenían 15 años, dando a entender que un beso no tenía nada de malo y que no había razón para pensarlo tanto. No obstante, Manelyk utilizó precisamente ese argumento para defender su decisión: al ser adultos, pueden pensar mejor las cosas y decidir qué significado quieren darle a sus acciones.

Manelyk y "Mono" Manelyk NO quiere besar a Yann Lobo en La Granja VIP por esta INSÓLITA razón (La Granja VIP)

Así, volvió a explicar que no quería besar a Yann por votos, sino que preferiría hacerlo por amor. Yann Lobo respaldó sus palabras y estuvo de acuerdo con que un beso entre ellos no debería darse por presión ni como parte de una estrategia. Aunque no hubo beso ni una promesa de que vaya a suceder, la conversación dejó un momento que podría alimentar las especulaciones sobre la cercanía entre ambos. ¿Será que Manelyk y Yann Lobo podrían protagonizar un beso cuando realmente nazca de ellos?