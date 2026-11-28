Ivonne Montero cuenta con una extensa trayectoria dentro del mundo del espectáculo que le permitió ganarse el cariño de miles de mexicanos que hoy la apoyan en La Granja VIP. Sin embargo, lo que pocos saben es que la actriz tenía otros planes para su futuro cuando era apenas una niña.

En una entrevista que le brindó a Yordi Rosado en octubre de 2022, la Granjera dio a conocer algunos detalles de su infancia y sorprendió al revelar a qué quería dedicarse. Resulta que su vínculo con la religión era tan fuerte que llegó a contemplar la posibilidad de dedicar su vida a ella.

¿Qué quería ser Ivonne Montero antes de convertirse en actriz?

Ivonne Montero confesó que durante su infancia soñaba con convertirse en monja. La actriz estudió en una escuela primaria a la que solamente asistían niñas y recordó que, a diferencia de otras compañeras, aprovechaba sus recreos para acudir a la capilla y rezar.

“En algún momento lo pensé, estaba en sexto de primaria. Recuerdo que en el recreo me iba a rezar a la capilla todos los días”, manifestó la actual participante de La Granja VIP.

No obstante, todo cambió cuando ingresó a la secundaria. La llegada de la adolescencia y el descubrimiento de nuevos intereses provocaron que Ivonne dejara atrás aquel deseo que había tenido durante su niñez.

La Granja VIP Ivonne Montero ya reveló los primeros pasos de su estrategia para no ser eliminada de La Granja VIP. FOTO: ESPECIAL

¿Qué carrera estudió Ivonne Montero antes de dedicarse a la actuación?

Antes de incursionar en el mundo del espectáculo, Ivonne Montero estudió Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en la unidad Xochimilco. Sin embargo, nunca llegó a titularse, ya que descubrió su interés por la actuación.

De acuerdo con lo que contó en una entrevista con TVNotas, a los 22 años realizó su examen para ingresar al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Allí logró completar sus estudios de actuación en tan solo dos años, pese a que normalmente demandaban tres.

Además, durante su infancia y juventud se desempeñó como gimnasta de alto rendimiento. La mexicana practicó este deporte desde los 7 hasta los 20 años y consiguió alrededor de 96 medallas en competencias de gimnasia y atletismo.