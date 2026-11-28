La Gala de Eliminación de la semana 12 está cada vez más cerca y tres Granjeros se encuentran en riesgo de ser eliminados. El panorama luce a favor de los Disfuncionales, ya que solamente Ivonne Montero forma parte de la tabla de nominados. Sin embargo, peleará contra dos participantes muy fuertes: Manelyk González y Mario “Mono” Osuna.

En este contexto, tanto Kevyn Contreras como Niurka debatieron sobre la tabla de nominados y se animaron a lanzar sus proyecciones de cara al domingo. Manelyk fue la descartada, ya que ambos creen que la influencer será la primera en regresar a La Granja VIP. No obstante, la pelea entre Ivonne y Mono está más reñida.

¿Qué dijeron Niurka y Kevyn sobre el próximo eliminado?

Sin pensarlo demasiado, “Bicolor” aseguró que Mono Osuna será el siguiente Granjero eliminado del reality. No obstante, Niurka le bajó la emoción y dio sus argumentos por los cuales ve al ex futbolista más fuerte que Ivonne Montero en estos momentos. A Kevyn no le quedó más remedio que ponerse de acuerdo con la vedette.

“Ivonne es fuerte, muy fuerte. Pero Mono ha agarrado fuerza, a parte de la que trajo de Exatlón. Este público de La Granja, intuyo que lo ha recibido bien”, comenzó diciendo Niurka. Además, ambos llegaron a la conclusión de que la tabla está muy fuerte y cualquiera de ellos podría dejar el reality.

Luego agregó: “Si es por el show, Mono da más contenido bizarro, jodedor, más fuerte en el cara a cara y todo ese desmadre que Ivonne. En el día a día también”. De esta manera, tanto Niurka como Kevyn llegaron a la conclusión de que Montero podría ser la siguiente eliminada de La Granja VIP.

¿Cuándo y a qué hora es la Eliminación de la semana 12 de La Granja VIP?

La incertidumbre llegará a su fin este domingo 29 de noviembre, cuando se lleve a cabo la Gala de Eliminación de la semana 12 de La Granja VIP. La misma comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) y se podrá seguir EN VIVO y GRATIS a través de Azteca UNO, el sitio web oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo.

Cabe recordar que será el público quien tenga la última palabra sobre el futuro de Manelyk González, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero. El Granjero que reciba la menor cantidad de votos deberá abandonar el reality y despedirse de sus posibilidades de llegar a la Gran Final.