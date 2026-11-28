Estamos a pocas horas de una nueva Gala de Eliminación, donde como sabrás, un Granjero tendrá que dejar su sombrero, poniendo fin a su estadía dentro de La Granja VIP Segunda Temporada y en esta ocasión la Placa de Nominados cuenta con tres personalidades que han logrado llegar lejos en el reality.

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Por ello, ante la salida de uno de los tres Granjeros nominados esta semana, te compartiremos cuál es la App directa en la que podrás votar para salvar a uno de estos y que así busque la permanencia al menos 7 días más dentro del reality show que le ha dado la vuelta a todo México.

¿Cuál es la App en la que puedo votar en La Granja VIP?

Si quieres hacer la diferencia y votar por tu Granjero o Granjera favorita puedes hacerlo a través de la App de TV Azteca En Vivo que te mandará directamente al espacio donde podrás repartir tus 10 votos como tú prefieras entre los tres nominados de la semana.

Recuerda que esta App es completamente gratuita y que la puedes descargar desde la PlayStore y la AppStore, pues es compatible con celulares con sistema Android o iOS, por lo que no tendrás pretexto para no apoyar a tu favorito.

¿Quiénes son los Granjeros nominados esta semana en La Granja VIP?

Tras una semana marcada por muchas vueltas, los Granjeros que corren el riesgo de abandonar el programa son:

Manelyk

Ivonne Montero

Mario “Mono” Osuna

La Placa de Nominados quedó de esta manera luego de que Niurka ganara la Salvación de la semana, con la que también salvó a Kevyn “Bicolor” y traicionó a Ivonne, lo que hará un fin de semana más que intenso.

Lista COMPLETA de los Granjeros eliminados de La Granja VIP Segunda Temporada hasta HOY: