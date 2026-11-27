En La Granja VIP, Manelyk volvió a dar de qué hablar, esta vez por una conversación sobre el amor, las relaciones y las características que busca en un hombre. Durante una plática con “Mono” Osuna, Ernesto y Yann, la influencer comenzó a escribir cómo sería su pareja ideal, dejando ver que tiene bastante claros sus gustos y, sobre todo, aquello que no está dispuesta a negociar. Todo comenzó cuando sus compañeros le preguntaron qué era lo que le gustaba de un hombre. Mientras ellos mencionaban cualidades relacionadas con los sentimientos, el cariño y otros aspectos románticos, Manelyk tomó una postura bastante diferente y aseguró que ella no vivía de amor. La respuesta provocó algunas reacciones entre los participantes, quienes le hicieron ver que las cosas que estaba mencionando eran lujos y que no necesariamente tenían que ver con una relación sentimental. Sin embargo, la influencer defendió su manera de pensar y explicó que está acostumbrada a cierto estilo de vida, por lo que no tendría sentido aceptar menos de lo que ella misma puede conseguir.

Manelyk no está dispuesta a conformarse con menos en el amor

Durante la conversación, Manelyk dejó claro que no se trata de esperar que una pareja resuelva su vida o le dé todo, pues sabe que puede conseguir por cuenta propia aquello que desea. Por eso, considera que tampoco tendría que conformarse con alguien que no pueda ofrecerle algo que ella no se ha dado antes.

Manelyk CONFIESA qué busca en un hombre y lanza CONTUNDENTE mensaje: “De amor no vivo” Manelyk CONFIESA qué busca en un hombre y lanza CONTUNDENTE mensaje: “De amor no vivo” (La Granja VIP)

Su postura llamó la atención de “Mono” Osuna, Ernesto y Yann, quienes parecían tener una visión más romántica sobre lo que debe buscarse en una relación. No obstante, Manelyk también dejó espacio para el amor, pues reconoció que no descarta enamorarse y que, si llega a encontrar a alguien con quien realmente conecte, las cosas materiales podrían pasar a segundo plano. Así, la influencer mostró que, aunque disfruta de los lujos y tiene expectativas claras sobre su hombre ideal, tampoco está cerrada a vivir una historia de amor. ¿Será que algún día llegará alguien capaz de conquistarla más allá de lo material?