¿Manelyk o Fernando Lozada? Este Granjero ha pasado más tiempo como Peón en La Granja VIP

Dentro de La Granja VIP, convertirse en Peón significa dejar de lado varias comodidades para asumir algunas de las tareas más pesadas de la competencia. Aunque Manelyk González y Fernando Lozada han tenido que ocupar esta posición en distintas ocasiones, uno de ellos acumula más semanas desempeñando este papel. Se trata de Fernando Lozada, quien suma cinco semanas como Peón, mientras que Manelyk lleva cuatro. De esta manera, el Granjero supera por una semana a su compañera, una diferencia que llama la atención por la frecuencia con la que ambos han tenido que asumir las responsabilidades del granero.

Fernando Lozada encabeza el recuento de semanas como Peón

El recorrido de Fernando por esta posición comenzó desde la primera semana del reality, cuando fue seleccionado junto a Pascal Nadaud, Kevyn Contreras, conocido como Bicolor, y Daniela Alexis, La Bebeshita. Después de librarse temporalmente de estas responsabilidades, volvió a ocupar el puesto durante la sexta semana y permaneció en él durante las siguientes jornadas.

De acuerdo con el recuento de nombramientos, Fer Lozada fue Peón en las semanas 1, 6, 7, 8 y 9. Además, su permanencia consecutiva en el granero estuvo relacionada con una dinámica en la que fue señalado como el peor Peón, lo que lo obligó a continuar con las labores una semana más.

Manelyk también ha repetido el puesto en cuatro ocasiones

Por su parte, Manelyk González acumula cuatro semanas como Peón. La integrante de La Granja VIP había conseguido mantenerse al margen de esta responsabilidad durante buena parte de la competencia, hasta que el público la eligió para ocupar el puesto por primera vez en la sexta semana.

Desde entonces, también ha tenido que enfrentar las condiciones del granero y cumplir con las actividades correspondientes. Su experiencia incluye levantarse antes que sus compañeros, atender a los animales y adaptarse a las restricciones de alimentación y descanso. Así, aunque ambos han repetido esta función en varias ocasiones, Fernando Lozada se mantiene por encima de Manelyk en el recuento, con cinco semanas frente a las cuatro de la creadora de contenido.