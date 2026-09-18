Natalia rompe alianzas con Niurka en La Granja VIP y cuenta TODO sobre su nueva estrategia
Aunque seguía dudando si era buena idea deslindarse de su amiga para avanzar en La Granja VIP, parece que Natalia ya tomó una decisión sobre Niurka.
El ánimo por las nominaciones de La Granja VIP en la semana 2 sigue tenso y hay Granjeros que ya se están planteando la posibilidad de ir con nuevas estrategias para fortalecerse. Es el caso de Natalia Alcocer, quien no piensa unirse con Niurka porque no le parecen sus razones ni considera que sea buena idea meterse en problemas que realmente no la afectan de forma directa, sino que tendrá una estrategia propia.
Así se lo confesó a Azalia "La Negra" en una plática alejadas del caos, en donde hablaron de lo que pasó con Kevyn "Bicolor" y en cómo sintió que su amiga no la defendió como era debido. Por lo que luego de pensarlo mucho y analizar qué es lo mejor para ella, "La Vikinga" ya está decidida a no pelearse con personas que no le han hecho nada y no cambiará sus decisiones solo por la opinión de los demás.
"No me voy a comprar problemas que no me corresponden, por eso he votado como he querido. Y no me sorprende, porque Niurka estaba buscando una excusa para enojarse conmigo porque no hice lo que ella quería", expresó.
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Entre los motivos por los que no hizo equipo para la Asamblea, Natalia le contó a Azalia que si bien le tiene una gran estima a Niurka, no considera que su plan de pelearse con todos en La Granja VIP le vaya a salir bien. Incluso, desde días antes le habría aconsejado que se mantuviera a raya de conflictos ajenos, justo como ella decidió hacerlo cuando hubo problemas por la repartición de camas.
"Yo vine a jugar conmigo. Te quiero mucho y eres mi amiga, pero no voy a hacer lo que tú quieres ni voy a nominar a quien tú me digas. Desde lo de las camas yo se lo dije, que para qué se busca problemas que no le tocan", concluyó la polémica influencer, que apenas tuvo un fuerte enfrentamiento con Kevyn Contreras por una falta de respeto que la hizo sentir ofendida.
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