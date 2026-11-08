Lamentablemente, durante esta décima Gala, Natalia Alcocer pidió su salida del programa y con mucho respeto dio sus contundentes razones por las cuales ya no puede seguir dentro del programa, una de las principales por temas de salud mental, los cuales son su prioridad y quiere atender inmediatamente. Esto no cambia las cosas sobre la Eliminación, ya que esta noche se dará a conocer al noveno Eliminado del reality 24/7.

La verdadera razón por la que Natalia Alcocer pidió su salida de La Granja VIP

Al inicio de la Gala de Eliminación, Natalia Alcocer pidió la palabra a nuestro conductor, Adal Ramones, y le solicitó muy respetuosamente su salida de La Granja VIP Segunda Temporada, ya que no la ha pasado bien emocionalmente los últimos días y para ella es importante tener una buena salud mental, además argumentó que varias veces se han burlado de sus emociones, lo cual no es justo para ella.

“No sabes lo acompañada que me he sentido y lo apoyada que me he sentido por parte de ustedes, de La Granja, del Gallo y de TV Azteca en este proceso”. Mencionó la Granjera.

Adal Ramones, portavoz de la producción, le comentó a Natalia que tiene todo el apoyo y que comprenden que debe priorizar su salud mental por ella y por sus hijas.

“El hecho de que alguien nos quiera hacer sentir menos porque estamos débiles mentalmente, quiero que el público sepa que siempre buscar ayuda noes algo de pena”.

¿Natalia Alcocer tendrá consecuencias por su salida de La Granja VIP?

Adal Ramones habló sobre las reglas y consecuencias por la decisión que ha tomado Natalia Alcocer al solicitar su salida de La Granja VIP y fue severo, le dijo que ella tendrá que acatar todo lo que espera tras haber quebrantado una de las principales y estrictas normas que marca el programa y ellos como participantes firman para cumplir. Natalia fue concisa, dijo que esta enterada de absolutamente todas las consecuencias, por lo que ella y su equipo las enfrentarán con responsabilidad.

Quiénes han pedido su salida inmediata de La Granja VIP

Durante la historia de La Granja VIP, han existido dos casos donde participantes han solicitado su salida inmediata del programa, una de ellas es la de Natalia Alcocer, la cual se vivió durante esta noche.

La primera vez fue con Lola Cortés, quien dejó huella imborrable en el reality por su gran amor a los animales, pero temía por su salud mental, ya que comentó que no se acoplaba a la convivencia, por lo que pidió su salida en una gala de Eliminación. Lola Cortés salió acompañada de su hija Dariana Romo, quien la apoyo en todo momento durante su estancia en el programa.