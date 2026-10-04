¿Nueva pareja? Manelyk revela si tendría una relación amorosa con Julio Camejo en La Granja VIP

Manelyk González es una de las grandes protagonistas de La Granja VIP Segunda Temporada. La influencer lidera uno de los grupos más fuertes del reality y su personalidad la ha llevado a ser una de las participantes más queridas por el público. Si bien es cierto que ya ha pasado un mes desde el inicio del programa, aún no ha tenido acercamientos concretos con otros Granjeros.

Muchos fans de la “Reina de los Reality Shows” están al tanto de su situación “amorosa” dentro de La Granja VIP y durante la jornada del domingo 4 de octubre dio detalles al respecto. En una charla con Kunno reveló que le gustaría tener una especie de romance dentro del reality y allí apareció el nombre de Julio Camejo. ¿Es una opción?

¿Es Julio Camejo una opción para Manelyk?

Kunno intuye que Manelyk está buscando el pretexto perfecto para iniciar una relación con Julio, sin embargo, la creadora de contenido eliminó su expectativa al instante: “Amiga, no es mi estilo, nada. Cero mi estilo. No hay caso”.

Julio Camejo|Crédito: La Granja VIP

“Imaginate que me lleve a cenar y me lleve en esas garras… Me van a decir: ‘wey, ¿a quién trajiste, a tu…?’”, expresó Mane mientras Kunno decía “a tu abuelo”, entre risas. La influencer detalló que no se trata de un tema de edad, sino de cómo se ve Julio para el resto de personas.

“No es nada mi tipo”, agregó Manelyk, mientras que Kunno insistió en que por ese motivo podría parecerle atractivo. Finalmente, la influencer retrucó: “Es demasiado escandaloso. No me gusta que, hasta cierto punto, llegase a ser lame huev** con toda la gente”, cerró.

De esta manera, Manelyk acabó con todas las posibilidades, si es que existían, de que haya una relación mucho más de amistad con Julio Camejo. De todos modos, la creadora de contenido insistió en que le gustaría tener una pareja dentro del reality, pero lo ve prácticamente imposible.

Manelyk|Crédito: La Granja VIP

Manelyk afrontará una nueva Gala de Eliminación en La Granja VIP

Más allá de sus comentarios sobre Julio Camejo, Manelyk González tendrá que definir su permanencia en La Granja VIP este domingo 4 de octubre. La influencer continúa en la tabla de nominados y necesita el respaldo del público para avanzar a la quinta semana de competencia.

Mane comparte la nominación con Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Fernando Lozada, Kenny Avilés y Rafael Mercadante. Este último fue incorporado por Julio durante La Traición, mientras que Bebeshita eligió salvar a Kunno. Sin embargo, esos movimientos no cambiaron la situación de Manelyk.

La Gala de Eliminación comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y la aplicación TV Azteca En Vivo. Allí se conocerá si la creadora de contenido consigue continuar dentro del reality o se convierte en la cuarta eliminada de la temporada.