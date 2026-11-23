La semana 12 en La Granja VIP arrancó con todo. Y sin lugar a dudas, una de las más confundidas por todo lo que está pasando en la competencia, es Manelyk, pues le tomó por sorpresa enterarse de que Bebeshita fue la eliminada y ahora su equipo ya solo se queda con tres integrantes, una situación que inevitablemente la desanimó. Además, cuando creyó que la llegada de atletas del Exatlón México podría mejorar su actitud, terminó llevándose otra decepción que no pudo disimular.

Esto porque por un momento, tuvo la idea de que podría darse la oportunidad de conocer a sus nuevos compañeros para “distraerse”. Así que muy directa, le preguntó a Mario “Mono” Osuna si alguno de ellos estaba soltero, pero la respuesta no resultó lo que esperaba y Mane se desilusionó cuando le dijeron que tanto Ernesto Cázares como Yan Lobo tienen pareja.

“Bueno, ¿y si quiera alguno es soltero? Para distraerme un rato”, cuestionó la “reina de los realities”, que en cuanto escuchó la noticia no pudo evitar soltar un “mta madre”, mientras que Kunno soltó una carcajada porque le dio risa que incluso en momentos de confusión, su amiga tenga estas ideas tan peculiares.

¿Por qué Ernesto Cázares y Yan Lobo entraron a La Granja VIP? Así será la participación de estrellas de Exatlón México

Rumbo a la etapa final de La Granja VIP Segunda Temporada, las cosas ya están cambiando y las estrategias se vuelven cada vez más inesperadas. El primer anuncio que tomó a todos los Granjeros por sorpresa, llegó cuando Adal Ramones y Kristal Silva anunciaron la llegada de 4 nuevos integrantes. Se trata de Ernesto Cázares, Yan Lobo, Gloria Murillo y Marysol Cortés, reconocidos atletas de Exatlón México y que ahora darán de qué hablar en La Granja VIP.

Estos personajes estarán tan solo una semana y podrían poner todo de cabeza, pues al no pertenecer a ningún equipo y con una estancia temporal, no tienen nada que perder para mover las piezas y hacer que pasen cosas sorprendentes. De momento, Ernesto y Marysol están como Peones, pues Julio Camejo los eligió por su autoridad de Capataz; y Yan y Gloria son Granjeros y podrán disfrutar de las comodidades junto a los demás.