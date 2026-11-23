Esta semana los Granjeros recibieron una sorpresa. Cuatro atletas de Exatlón ingresaron a La Granja VIP y cuando se les dio la noticia llamó la atención la reacción de Mario “Mono” Osuna quien participó en la octava y novena temporada del reality deportivo y tuvo varios enfrentamientos con Ernesto Cázares.

Los atletas protagonizaron varias polémicas en Exatlón en 2025 y 2016 cuando el exfutbolista pertenecía al equipo rojo y el atleta de parkour formaba parte del equipo azul.

A pesar de que en su momento fueron férreos rivales, en el momento en que Mono Osuna vio llegar a Ernesto se mostró feliz. Incluso, cuando se pidió a Julio Camejo que eligiera a dos de los participantes de Exatlón para que se convirtieran en Peones, optó por Cázares porque pensó que llevaban una buena amistad por la manera en la que se saludaron.

De hecho, el exfutbolista aclaró que durante su participación en Exlatlón sí fueron rivales, pero luego de eso, se hicieron amigos. Además, explicó que La Granja VIP es un reality diferente y no iban a traer sus problemas de regreso.

Por su parte, Cázares también se mostró feliz de saludar a Mono aunque, dijo en tono de broma, “aquí si me ponen a competir con él, también le va a tocar”

Cabe recordar que en Exatlón, Ernesto y Mono Osuna se enfrentaron en retos con marcadores muy parejos y que las tensiones entre ambos crecieron porque en los duelos protagonizaron discusiones por la manera en que celebraban o por actitudes burlonas.

Mono Osuna

Atletas de Exatlón llegan a La Granja VIP

Esta semana cuatro atletas de Exatlón se unieron a La Granja VIP y deberán adaptarse a todas las tareas y desafíos tal como si fueran unos participantes más.

Los nuevos Granjeros son:

Ernesto Cázares, el primer campeón de Exatlón México.

el primer campeón de Marysol Cortés, campeona de la quinta temporada.

campeona de la quinta temporada. Yann Lobo, participante de la sexta temporada.

participante de la sexta temporada. Gloria Murillo, que participó en tres temporadas.

Cabe decir que los atletas solo ser quedarán una semana en La Granja VIP y no competirán por el premio final, sino que pondrán a prueba a los Granjeros en la semana 12 de la competencia.