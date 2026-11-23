Bebeshita se convirtió en la onceava eliminada de La Granja VIP y la reacción de Kevyn Contreras Bicolor, con quien sostenía un romance, sorprendió a todos.

Si bien el comediante se mostró muy afligido cuando vio que quien regresó fue Mario “Mono” Osuna y no la influencer, no reaccionó como la semana pasada cuando salió Rafael Mercadante.

Cuando se anunció que Rafa había sido eliminado, Kevyn corrió al vestidor y se puso a llorar. Incluso durante la Gala, con lágrimas en los ojos, expresó que iba a extrañar mucho al conductor porque lo consideraba un buen amigo.

Luego se alejó de todos y, a cámara, comenzó a lamentarse por la salida de su compañero, sin hacer bromas ni platicar con nadie por algunas horas.

No obstante, ahora que salió Bebeshita, aunque sí se mostró triste, no derramó ninguna lágrima y casi de inmediato comenzó a hacer bromas con Julio Camejo.

Además, como esta semana ingresaron a La Granja VIP cuatro atletas de Exatlón, Bicolor comenzó a bromear con ellos como si nada hubiera sucedido.

Kevyn Bicolor

Bebeshita aceptó que su salida de La Granja VIP pudo estar relacionada con su relación con Kevyn

Cuando salió de La Granja VIP, una de las primeras preguntas que le hicieron a la Bebeshita fue sobre su romance con Kevyn Bicolor y aceptó que tenían una relación tóxica.

La influencer dijo que en varias ocasiones trató de alejarse de Kevyn, pero que fue muy difícil porque todo el tiempo tenía que convivir con él, a diferencia del mundo real en el que simplemente lo hubiera bloqueado.

“El amor me jugó mal otra vez porque yo siento que fui buena Granjera, buena amiga, leal, le echaba ganas”, dijo Bebeshita y agregó que quizá el público no la apoyó esta semana porque se encontraba en un proceso de duelo personal luego de decidir terminar su relación.