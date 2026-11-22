Además de aprender a cuidar a los animales y realizar diversas tareas de Granja, los participantes también son puestos a prueba de otra manera. Ya formaron parte de un show de circo, protagonizaron cortometrajes y este domingo formaron parte de un duelo de baile.

En la semana de la Revolución en La Granja VIP los Granjeros tuvieron que aprender un baile folclórico y Niurka y Julio Camejo destacaron y se coronaron como los mejores.

Los cubanos presentaron una polka norteña y por su buen desempeño el público votó por ellos, lo que les permitió formar parte de un reto especial para ganar el poder de la herradura que esta semana será elegir a uno de los nominados para dejarlo en la Tabla hasta el domingo, sin posibilidad de pelear por su salvación.

Granjeros

Niurka y Julio participaron en un desafío de habilidad. Sin embargo, ninguno de los dos pudo terminarlo en el tiempo pactado y la suerte decidió quién se quedaría con el poder de la herradura.

Al final, fue Camejo quien se quedó con el beneficio, pero se le advirtió que no podrá decir nada al respecto y no será sino hasta el final de la Gala del próximo miércoles de Asamblea, una vez que se abra el Huevo dorado, cuando se revele el premio.

En caso de que el actor hable de su poder con alguien, él es el que terminará en la Tabla de Nominados.

La Gala de Eliminación se lleno de baile y tradición

Así se conformaron los equipos y esto fue lo que bailaron en la Gala de Eliminación de este 22 de noviembre: