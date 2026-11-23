Antes de ser anunciada como la onceava eliminada de La Granja VIP, en la Gala se generó una fuerte polémica por la Bebeshita. La razón es que la hermana de Kevyn Contreras Bicolor la acusó de ser grosera con el comediante y acosarlo.

En las Galas del domingo se invita al foro a algún amigo o familiar de los nominados. Por esa razón es que Grecia Barrientos, hermana de Kevyn, estuvo presente y cuando se le cuestionó acerca de la actitud del comediante se lanzó a defenderlo. “Él no está mal, ella sí. Ella lo ha acosado desde el principio, lo ha tratado mal, le ha jalado el pelo, le ha echado agua, lo ha difamado. Claro que no es culpa de Kevyn”.

La invitada continuó y aseguró que la Bebeshita no es una víctima y que su hermano dejó claro desde el día uno que no estaba interesado en ella. También pidió a los críticos que tomarán en cuenta las faltas de respeto que la influencer tuvo en contra de Kevyn.

No obstante, Grecia sí aceptó que la actitud de su hermano no fue la correcta.

Cabe decir que también estaba presente Sonia Trillo, mamá de Bebeshita quien, a diferencia de la ocasión pasada en que participó, ahora afirmó que Kevyn es un doble cara: “ya cayó de mi gracia”.

Kevyn Contreras y Bebeshita Kevyn Contreras y Bebeshita

Su hermana lo defendió, pero los críticos se fueron en contra de Kevyn Bicolor

Los críticos de La Granja VIP también se pronunciaron al respecto del romance entre la Bebeshita y Kevyn y fueron duros contra el comediante.

Linet Puente afirmó que nunca hubo una relación genuina, “donde hay faltas de respeto no hay amor y lo que hemos visto de parte de Kevyn hacia ella y de ella hacia ella misma es falta de amor”.

Por su parte, Flor Rubio señaló que los dos deberían de poner límites, “los dos se han equivocado, pero sí creo que Kevyn se ha dejado querer demasiado”.

Finalmente, Alfredo Adame sentenció: “la Bebeshita lo vio como romance y como amor, Kevyn lo vio como Show”.