Marysol Cortés le preguntó a Kevyn “Bicolor” Contreras si volvería a tener una “morrita” después de lo que vivió con Daniela Alexis “Bebeshita” en La Granja VIP. La pregunta surgió cuando el comediante habló de sus hijos y lo llevó a contar cómo empezó su relación con la granjera y a qué quiere dedicarle más tiempo ahora.

¿Qué le respondió Kevyn Bicolor a Marysol Cortés en La Granja VIP?

Cuando Kevyn mencionó que sus hijos lo esperaban, Marysol quiso saber cuánto pesaba eso en su decisión. “O sea, ¿ya no volverías a tener jamás morrita, nada más por tus hijos?”, le preguntó. Él se refirió a su experiencia en el reality. “Sí volvería, pero no, ya no. Después de esto que acabo de vivir, menos”, respondió.

Bicolor explicó que al principio tampoco quería involucrarse con Bebeshita. Recordó que Manelyk González y Kunno le habían señalado que ella se mostraba cercana con él. El comediante contó que terminó por darle una oportunidad a la relación. “Me dejé llevar, lo intenté, me entregué y pasó”, dijo.

Marysol comentó que en La Granja puedes conocer a alguien de manera inesperada. Kevyn, por su parte, fue más directo al hablar de lo que quiere ahora. “De mi parte ya no. Neta no quiero volverme a enamorar en mi vida”, aseguró. La atleta le preguntó si la había pasado muy mal o si por el momento prefería dejar el tema. Más adelante, le aconsejó que hiciera lo que sintiera y comentó que a veces las cosas cambian cuando menos lo esperas.

El comediante contó que sus seis hijos lo esperan en Monterrey y que uno de ellos ha ido a verlo a sus espectáculos y admira a su personaje. Al hablar de cómo quiere repartir su tiempo, dijo que siente que ya se ha dedicado mucho a sí mismo y que ahora quiere pasar más tiempo con ellos.