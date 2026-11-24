Guillermo Kunno Olivo Pérez les contó a las nuevas granjeras cómo cambió la forma en que se veía a sí mismo durante su paso por La Granja VIP. En la conversación con Marysol Cortez y Gloria Murillo, el creador de contenido recordó que al principio le costaba mirarse al espejo y explicó qué descubrió sobre sí mismo al trabajar con sus compañeros.

¿Qué cambió para Kunno en La Granja VIP y cómo lo ayudó Mono Osuna?

Durante su primera semana como peón, Kunno recordó que recibió el apoyo de compañeros como Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna cuando ellos fueron capataces. Y comentó que estar en ese rol lo ayudó a reconocer una capacidad que hasta entonces no veía en sí mismo. “Nunca me hubiera dado cuenta que podía ser capaz de ser líder”, contó a Cortez y Murillo.

El creador de contenido también recordó la dinámica en la que los granjeros tenían que hablarse frente a un espejo para contarle a las nuevas granjeras todo lo que creció personalmente en La Granja VIP. “No me podía yo ver al espejo”, dijo al explicar cuánto le costaba el ejercicio. En ese punto, reconoció el apoyo de su compañero.“Mono me ha ayudado mucho a hablarme al espejo”.

Al hablar de cómo reaccionaba antes, Kunno dijo que a veces hacía comentarios a propósito que, desde su perspectiva, terminaban por ponerle el pie justo cuando las cosas le iban bien.

Kunno es el nuevo Capataz de La Granja VIP en la semana 12

Kunno ganó el Juego del Capataz del lunes 23 de noviembre con el apoyo de Yann Lobo, atleta de Exatlón México. Con esta victoria, el creador de contenido obtuvo inmunidad durante la semana 12 y volvió a ocupar el cargo que ya había tenido en la semana cinco. Al obtener su victoria se la dedicó a Daniela Alexis “Bebeshita”, quien había sido eliminada de La Granja VIP en la gala del domingo.