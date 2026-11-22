Es oficial, este domingo en la onceava Gala de Eliminación de La Granja VIP se dió a conocer el nombre de la persona que se convirtió en el eliminado de la noche, quién fue Daniela Alexis “La Bebeshita”. Luego de varias semanas siendo parte de la competencia, de realizar estrategias, participar en diferentes dinámicas y acumular muchas experiencias junto a los demás Granjeros ha quedado fuera luego de que los votos del público no lo favorecieran.

¿Qué es el Legado en La Granja VIP?

El “Legado” de La Granja VIP consiste en que el Granjero o Granjera que queda eliminado de la competencia durante el Domingo de Gala deja a una persona nominada de forma directa; esta información se revela los días lunes durante el programa, el cuál inicia en punto de las 8: 30 pm a través de la señal de Azteca UNO. Por ejemplo cuando “La Coreañera” salió del reality dejó como legado su nominación a Manelyk y cuando María Karunna quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP dejó nominada, nuevamente, a Manelyk. Cuando Carlos Tejo salió nominó a La Bebeshita. Por su parte, Kenny Avilés nominó a Pimpinela Escarlata. Pascal Nadaud, quién fue el quinto eliminado de la competencia, dejó nominado a Kevyn Contreras “Bicolor” y Pimpinela Escarlata, quién fue el sexto en quedar fuera, dejó como parte de su Legado, nominado a Fernando Lozada. Azalia Ojeda “La Negra” nominó a Rafa Mercadante, Pablo Montero a La Bebeshita, Fernando Lozada a Ivonne Montero y Rafa Mercadante a Mario “Mono” Osuna.

¿A quién dejó nominado como parte de su Legado el onceavo eliminado de La Granja VIP?

Hasta el momento esta información no se conoce, la respuesta fue escrita en un sobre y se revelará durante la gala del próximo lunes 23 de noviembre de forma completamente en vivo. Este Granjero o Granjera nominada será la primera de la Tabla de Nominación de la semana 12 de la competencia y correrá el riesgo de quedar fuera de la competencia. Sin embargo, durante la semana se llevarán a cabo diversas dinámicas en las que aún podría salvarse. Es importante que sintonices la transmisión de las Galas a través de nuestro sitio web para que seas de las primeras personas en tener toda la información. Por otro lado, te sugerimos activar las notificaciones de nuestro sitio web ya que mediante notas te compartiremos lo más relevante de la semana 12 del reality.