Julio Camejo habló con Niurka Marcos sobre el acercamiento entre Manelyk González y Yann Lobo en La Granja VIP. Tras la gala de El Capataz, el actor cuestionó un comentario que Kunno hizo sobre Lobo y recordó que el granjero ya había usado una frase parecida para referirse a él cuando hablaban de Mane.

La conversación ocurrió después de que los nuevos granjeros eligieran a integrantes de La Resistencia y a Kevyn “Bicolor” Contreras para compartir la cena que les regaló El Gallo. Niurka y Julio también retomaron lo sucedido durante la revisión de los bailes regionales. La vedette cuestionó la edición del video y los comentarios sobre la coreografía que presentó con Camejo. Ivonne Montero había dicho que ella y Mario “Mono” Osuna bailaron mejor, y Manelyk y los nuevos granjeros coincidieron con ella.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre Manelyk González y Yann Lobo en La Granja VIP?

Durante la gala del 23 de noviembre, Adal Ramones le preguntó a Lobito por qué había dicho que tenía que ganar por Manelyk. El atleta explicó que ella le había pedido que ganara. Kunno, a quien Yann ayudó en la prueba en la que se convirtió en El Capataz de la semana 12, intervino: “Es que primero tiene que ganarse al cuñado”.

Niurka le recordó a Kunno que antes decía algo parecido sobre Julio. Él respondió: “Julio es muy viejo”. Entonces, Manelyk dijo que Camejo ya no le gustaba y enseguida agregó que nunca le había gustado. Ese mismo día, en otro momento de la convivencia, Yann le preguntó a Mane a quién prefería entre él y Julio.

Más tarde, al hablar con Niurka, Julio cuestionó que Kunno repitiera la idea de que alguien tenía que ganárselo primero para acercarse a Mane. La vedette dijo que, a su juicio, tanto lo ocurrido antes con Julio como lo que ahora veía con Lobito daban contenido al programa. Camejo se preguntó cómo estaría viendo el público lo sucedido y remató: “Pero los valores no se pueden perder”.