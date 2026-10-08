Mónica Escobedo usa el PODER de la Herradura Plateada en La Granja VIP: ¿A quién nominó? “Me dejaste en calzones delante de todos”

Mónica Escobedo aprovechó el poder de la Herradura Plateada durante La Asamblea de La Granja VIP para repartir tres puntos de nominación. La comediante eligió primero a Rafael Mercadante, a quien le reclamó por sus bromas y recordó un episodio en el que, según contó, terminó en ropa interior frente a sus compañeros. Aunque intentó modificar la cantidad de votos que le había asignado, Adal Ramones le explicó que ya no era posible cambiar su decisión.

Mónica Escobedo acusa a Rafa Mercadante de interrumpir y contar chistes FUERA de lugar

¿Por qué Mónica Escobedo nominó a Rafael Mercadante en La Granja VIP?

La Herradura Plateada le otorgó a la participante la posibilidad de concentrar los tres puntos en un solo granjero o distribuirlos entre dos. Después de escuchar las indicaciones del conductor, decidió llamar al podio a Mercadante y darle un voto.

Al explicar sus motivos, la actriz señaló que no había logrado establecer una buena relación con él y cuestionó el tipo de comentarios que realizaba durante la convivencia. “No has dejado de ser un viejo meado, un ruco meado, chistes arcaicos, chistes de mal gusto, chistes misóginos, chistes con connotaciones sexuales”, expresó.

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con un picnic, cuando le había pedido a su compañero que le diera un masaje en la espalda. De acuerdo con su relato, llevaba una bata que pretendía bajar parcialmente, pero aseguró que el presentador terminó levantándole la prenda.

“Cuando menos me di cuenta, tú ya me estabas levantando toda la bata hasta quitármela. Me dejaste en calzones delante de todos, me dejaste vulnerable delante de todos”, manifestó.

Escobedo también mencionó otra situación en la que, según afirmó, Rafael le gritó “machorra” a manera de insulto. Aclaró que esa palabra no la ofendía, aunque cuestionó que él pudiera utilizarla con esa intención.

Durante su derecho de réplica, Mercadante rechazó la acusación y solicitó a la producción revisar lo sucedido. Además, sostuvo que la comediante estaba intentando manipular la situación mediante una mentira.

La respuesta provocó que Mónica le preguntara a Adal si podía entregarle los tres puntos en lugar de uno. Sin embargo, el presentador le recordó que las cantidades anunciadas no podían modificarse.

Mónica Escobedo se le va directo a Rafa Mercadante, CRITICANDO sus malos chistes y comentarios en La Granja VIP|Crédito: La Granja VIP

¿Quién recibió los otros dos puntos de Mónica Escobedo?

Tras concluir su intercambio con Rafael, la granjera todavía debía asignar los dos votos restantes. Su siguiente elección fue Mono, a quien llamó al podio para comunicarle la decisión.

A diferencia de los señalamientos anteriores, aseguró que no tenía ningún problema con él y destacó que disfrutaba de su compañía.

“No tengo razones, me caes increíble, me caes muy bien, me encanta tu humor”, comentó. Después explicó, en tono de broma, que debía repartir los puntos y sabía que a su compañero le gustaba el pepino.

En su réplica, el segundo nominado respondió: “Me da gusto que me nominen sin motivos”. También señaló que, si llegaba a quedar entre los nominados, se encontrarían en la tabla correspondiente.

La distribución llamó la atención del propio Adal Ramones, quien comentó que le sorprendía que Escobedo hubiera destinado solamente un punto a Mercadante, pese a los reclamos que acababa de realizar, mientras que Mono recibió dos.

sus elecciones frente a sus compañeros.