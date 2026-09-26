Mónica Escobedo releva su estrategia y pide al público que voten por este Granjero

Mónica Escobedo se sinceró con su público y habló de lo que le gustaría que sucediera en la próxima Gala de Eliminación. Pidió que voten por Carlos Trejo para que su equipo deje de perder miembros y puedan competir en igualdad con el otro bando.

Según compartió, le gustaría que se quedaran Azalia Ojeda y Julio Camejo quien la contagia de energía. Añadió que necesitan de Carlos Trejo para fortalecer a su equipo. "Necesitamos su punto, necesitamos su voto para que seamos más, ya después lo sacaremos, pero ahorita déjenlo por favor".

Mónica aceptó que el cazafantasmas no ha dado mucho contenido y hasta lo llamó la "maceta mayor", pero afirmó que lo necesitan por estrategia, especialmente porque, dijo, en su equipo "no hay guapos, no hay mamados, nos van a agarrar de sus pendejos".

La razón por la cual quiere que se quede Trejo es que ya perdieron a dos personas que eran afines a su equipo: la Coreañera y María Karunna. Ahora básicamente son ella, Niurka e Ivonne Montero, en contra de Manelyk González, Azalia Ojeda, la Bebeshita y Kunno.

Y es que cabe recordar que Natalia Alcocer rompió su alianza con Niurka y, aunque la conductora ha afirmado que jugará sola ha tenido acercamientos con el equipo de Mane.

Mónica Escobedo asegura que Kevin Contreras Bicolor estará nominado cada semana

Mónica Escobedo continuó diciendo a quién de los nominados le gustaría ver de regreso en La Granja VIP el próximo domingo y señaló a Kevin Contreras Bicolor, aunque, predijo, estará nominado cada semana.

No obstante, cabe señalar que Bicolor no se ha pronunciado claramente por alguno de los bandos y, además, esta semana tiene en sus manos una decisión muy importante como ganador del jueves de Salvación.

Esta noche decidirá a quién elimina de la tabla de nominados y a quién agrega, por lo que podría revelarse su verdadera estrategia e intenciones.