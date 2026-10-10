Natalia Alcocer y Pablo Montero IMAGINARON volver a estar juntos en La Granja VIP: ¿Cómo fue su historia de amor?
Los granjeros describieron cómo sería una cita romántica entre ellos y recordaron una conexión que comenzó hace 20 años. ¿Por qué se separaron?
Una cabaña rodeada de nieve, una copa de vino y un viaje a Cancún fueron algunos de los escenarios que Natalia Alcocer y Pablo Montero imaginaron durante la cena del 10 de octubre en La Granja VIP. Los granjeros participaron en una dinámica que los invitó a describir cómo sería una cita romántica perfecta entre ellos, una propuesta que permitió conocer sus preferencias y que volvió a poner sobre la mesa una historia sentimental que comenzó hace aproximadamente 20 años.
El primero en responder fue Montero, quien eligió una montaña nevada como escenario. El cantante imaginó una cabaña donde ambos pudieran disfrutar de un vino tinto mientras contemplaban el paisaje a través de la ventana. Después agregó un jacuzzi al aire libre, rodeado de nieve y vapor.“Ah, claro, ya lo hemos platicado”, comentó Natalia, mientras Pablo continuaba con su descripción y proponía que ambos entraran desnudos al jacuzzi.
Cuando llegó su turno, Alcocer imaginó una experiencia completamente distinta, relacionada con la carrera musical de su antiguo novio.
¿REVIVE el amor entre Pablo Montero y Natalia Alcocer en La Granja VIP? Así sería su cita perfecta
“Mi cita romántica perfecta contigo sería acompañarte a un concierto y, cuando acabes, irnos a comer algo”, comenzó. La granjera explicó que le gustaría verlo cantar, compartir una cena después de la presentación, tomar unos tequilas y posteriormente abordar un avión para disfrutar de un fin de semana en Cancún.
¿Cómo fue la historia de amor de Natalia Alcocer y Pablo Montero antes de La Granja VIP?
La relación entre Alcocer y Montero comenzó hace aproximadamente dos décadas, cuando ella tenía 19 años. Según contó la propia granjera, mantuvieron un noviazgo que no duró demasiado debido a su juventud y a que ambos tenían proyectos de vida diferentes. Luego, tomaron caminos separados y conservaron una buena relación.
Su pasado sentimental salió nuevamente a la luz después del ingreso de Montero a La Granja VIP. El 28 de septiembre, durante una dinámica encabezada por Adal Ramones, el cantante reconoció que existía una historia de amor pendiente con Natalia. También confirmó que habían sido novios y que ella incluso llegó a conocer a su mamá.
Otro detalle de aquella etapa fue revelado por La Vikinga, quien contó que todavía conserva un sombrero que Pablo le regaló mientras le cantaba. Aunque aseguró que ya no lo utiliza porque perdió su forma original, el accesorio permanece entre sus pertenencias.
¿Natalia Alcocer y Pablo Montero podrían retomar su romance?
El reencuentro también dio lugar a nuevas conversaciones sobre sus sentimientos. El 2 de octubre, Natalia le confesó a Mónica Escobedo que sentía cosas por Pablo, aunque prefería analizar poco a poco cómo avanzar con esa relación.
Días después, la granjera volvió a hablar con Mónica y aseguró que el cantante le había dicho que se estaba enamorando de ella. Sin embargo, explicó que no quería lastimarlo y recordó que, aunque lo amó hace 20 años, actualmente es una persona diferente.
La cercanía entre ambos también ha quedado registrada en distintos momentos de la competencia. El 8 de octubre, por ejemplo, Natalia sorprendió a Pablo con un beso, otro episodio que volvió a despertar preguntas sobre la posibilidad de que retomen su antigua relación.