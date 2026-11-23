La llegada de los atletas de Exatlón México a La Granja VIP ya está dando de qué hablar y los conflictos en la convivencia han ido surgiendo poco a poco. Y uno de los que demostró que quiere que su estancia sea respetuosa y en la que se pueda sentir cómodo, es Ernesto Cázares, quien ya tuvo una diferencia de opiniones con Niurka y no dudó en ponerle las cartas sobre la mesa.
Todo ocurrió cuando el deportista se dispuso a hacer el desayuno como parte de sus labores de Peón. Así que le preguntó a la vedette que cuántos huevos quería y ella le respondió con un adjetivo que no fue de su agrado, por lo que en lugar de dejarlo pasar y para no tener más problemas en el futuro, Ernesto le pidió a la “mujer escándalo” que mejor se dirigiera a él con su nombre o con un diminutivo, porque otras formas le molestan.
“Nada más que mejor dime ‘Neto’ si quieres, porque me choca que me digan ‘amigo’”, fue la contundente respuesta de Ernesto cuando escuchó que Niurka no se estaba dirigiendo a él correctamente y lo estaba llamando simplemente “amiguito”.
¿A Niurka le cae mal Ernesto Cázares? Así respondió cuando le pusieron un alto en La Granja VIP
Lejos de las reacciones impulsivas que ha llegado a tener con otros integrantes de La Granja VIP, Niurka se mostró comprensiva con Ernesto Cázares y le dijo que no tenía ningún problema en dejar de decirle amigo. Además, le explicó que no se trató de algo intencional para hacerlo enojar, sino que aseguró que no es muy buena para aprenderse los nombres, pero que con él haría el esfuerzo para que no se sintiera incómodo durante su estancia en el reality.
Por otra parte, el atleta también ha mostrado disposición para convivir con todos los Granjeros. Esto incluye a Mario “Mono” Osuna, al que Ernesto conoce muy bien porque coincidieron en una temporada de Exatlón México, y como ambos han sido campeones, las rivalidades no tardaron en surgir y hasta tuvieron confrontaciones muy polémicas. Sin embargo, parece que los dos están dispuestos a comenzar de cero y darán mucho de qué hablar en la recta final de La Granja VIP.