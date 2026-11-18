Niurka Marcos, Kunno, Mario “Mono” Osuna y Manelyk González hablaron sobre el comportamiento de Julio Camejo con Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP. La plática comenzó con las ocasiones en que el actor se acerca a Kevyn mientras conversa con Daniela Alexis, la Bebeshita y dio pie a que Mane contara lo que le había preguntado a Julio en privado sobre su vida fuera del programa.

Niurka y Mono Osuna discrepan sobre Julio Camejo y Kevyn Bicolor

Niurka Marcos dijo que veía a Bicolor “en misa y en procesión” al hablar de cómo se comporta con Camejo y con Bebeshita. Mono sostuvo que, si un amigo se acercara mientras él está en una situación similar, le pediría que se retirara. También comentó que a Daniela le gusta platicar y tener ratos a solas.

La diferencia entre Niurka y Osuna surgió cuando hablaron de si Julio interrumpía a propósito esas conversaciones. Marcos consideró que el actor podía hacerlo sin darse cuenta. “No le pasa por aquí”, dijo. El exfutbolista sostuvo que sí era consciente de lo que hacía y agregó: “Tiene sus intenciones”.

Niurka recordó que ya le había hecho observaciones a Julio sobre la atención que le presta a Kevyn. “Juega con él, lo buscas, lo defiendes, lo salvas”, le dijo. También contó que, en una ocasión, todo el grupo esperó bajo la lluvia a que llegara Bicolor para empezar una junta.

¿Qué le preguntó Manelyk González a Julio Camejo en privado?

Manelyk González contó que le había preguntado a Julio si se sentía listo para estar solo fuera del programa. Al recordar esa charla, explicó que, desde su perspectiva, el actor había pasado de un programa a otro rodeado de gente. “Tú no has estado solo”, recordó haberle dicho. Frente a sus compañeros, resumió su impresión sobre el actor: “No puede estar solo”.

En la misma charla, Mane también dejó ver que seguía molesta porque Julio había considerado ponerla en la tabla de nominados junto a Niurka Marcos. Manelyk contó que Camejo le había ofrecido un vino y se preguntó si el actor esperaba que ella se fuera a la cama con él por una botella. “¿Por una botella? Por una cuartita de botella. Después de que me quería poner de nominada”, dijo.