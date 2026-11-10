Es oficial, cada vez el número de Granjeros de La Granja VIP ha ido en disminución ya que a partir del domingo 13 de septiembre comenzó la primera Gala de Eliminación y actualmente nos encontramos en la semana 10. Hasta el momento las personas que siguen siendo parte de la competencia son: Manelyk Gonzalez, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor”, Ivonne Montero, Mario “Mono” Osuna, Kunno, Niurka y Daniela Alexis “La Bebeshita” y Rafa Mercadante.

¿En qué orden han ido saliendo los ELIMINADOS de La Granja VIP?

Hasta el momento han habido 9 Granjeros eliminados de la competencia, esto desde el inicio de la primera Gala de Eliminación quiénes han sido Abigail Pak “La Coreañera”, María Karunna, Carlos Trejo, Kenny Avilés, Pascal Nadaud, Pimpinela Escarlata, Azalea Ojeda, Pablo Montero y Fernando Lozada. Es importante mencionar que Mónica Escobedo quedó fuera de La Granja VIP debido a una expulsión en la semana 6; específicamente en la Gala del día 18 de octubre. Por otro lado, Natalia Alcocer pidió su salida de forma voluntaria luego de expresara que busca darle prioridad a su salud mental, salida que ocurrió el pasado domingo 08 de noviembre.

¿Dónde ver la Granja VIP 24/7 gratis y en VIVO?

Definitivamente no te puedes perder el 24/7 de La Granja VIP ya que solo viendo la transmisión serás testigo de todo lo que ocurre con cada uno de los Granjeros; peleas, rivalidades, polémicas, relaciones sentimentales así como las estrategias que cada uno de ellos implemente con tal de seguir siendo parte de la competencia. Es por eso que a continuación te compartimos el link libre y gratuito para que no te pierdas ningún detalle; solo deberás DAR CLICK AQUÍ y listo, lo único que necesitarás será conexión a una red de internet estable.

¿Cómo votar por tu Granjero favorito en La Granja VIP?

El voto del público es sumamente importante para que los nominados puedan salvarse de quedar fuera de La Granja VIP, es por eso que a continuación te compartimos el proceso para que votes, cuando este proceso quede habilitado, algo que se anuncia en cada Gala y también te lo compartimos a través de nuestro sitio web.

Para emitir tu voto lo único que debes hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.