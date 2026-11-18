Niurka Marcos aseguró que Kevyn “Bicolor” Contreras estaba molesto tras el Duelo de Nominación y cuestionó que sus compañeros hablaran de traición. Durante una plática en La Granja VIP, la granjera explicó por qué cree que quienes eran parte de los Disfuncionales están equivocados con la etiqueta que le adjudicaron.

¿Por qué Niurka Marcos dijo que Kevyn Bicolor estaba molesto?

Mario “Mono” Osuna comentó que veía molesto a Kevyn. Niurka retomó lo que dijo su compañero y atribuyó esa reacción a dos momentos de la jornada. “Primero porque lo nominé junto con ustedes. Y segundo porque le gané”, explicó. También recordó que antes de la prueba se daba por hecho que Bicolor ganaría El Duelo y admitió que ella misma se sorprendió con el resultado. “Yo también estoy sorprendida de que gané, ¿verdad? Pero gané”, añadió.

El martes 17 de noviembre, el Consejo de Peones eligió por unanimidad a Contreras para disputar El Duelo, mientras que el público votó para que Marcos fuera su rival. Julio Camejo, El Capataz de la semana 11, anunció la elección del Consejo, y Adal Ramones dio a conocer el resultado de la votación del público. Niurka consiguió su primer triunfo en esta dinámica y Kevyn quedó como segundo nominado de la semana, junto a Mono Osuna.

Niurka Marcos explica por qué cuestionó que la llamaran traidora

Cuando en la plática se mencionó que ya existía un acuerdo, Niurka precisó cómo se enteró de lo que habían decidido sus compañeros. “Ustedes quedaron y me lo informaron”, dijo. Así describió el momento en que conoció la decisión del grupo sobre Bicolor.

Para explicar cómo decide su voto, la granjera comparó la competencia con una partida de ajedrez. “Yo espero a ver cómo se mueve la ficha del ajedrez para ver cuál pieza juego”, señaló. Añadió que les había explicado esa forma de jugar desde el primer día a los que formaban parte de Los Disfuncionales.

Con ese argumento, Marcos cuestionó que sus compañeros usaran la palabra traición al hablar de su decisión. “Yo no sé por qué hablan de traición. O sea, ¿qué traición de qué?”, preguntó. Después volvió sobre lo que, aseguró, ya había hablado con el grupo. “Se los dije desde el día uno”.