Kevyn “Bicolor” Contreras tuvo un gesto espontáneo de cariño con Daniela Alexis, “La Bebeshita”, en La Granja VIP. Después de cocinar, se acercó a abrazarla y aseguró que, si Adal Ramones le pregunta por ella, solo dirá cosas lindas.

El acercamiento llega después de varios reclamos de Bebeshita por la atención que recibe. En una conversación anterior, ella le pidió que también la abrazara y cuestionó que tuviera detalles cariñosos con otros compañeros que, a su parecer, no tenía con ella.