La Granja VIP: todos los detalles del Martes de Duelo, minuto a minuto
La Granja VIP llega al Martes de Duelo con Julio Camejo como Capataz y Mario “Mono” Osuna ya nominado por el Legado de Rafael Mercadante. Esta noche, dos participantes se enfrentarán en una prueba y quien pierda también quedará en la tabla de nominados. El duelo y su resultado se podrán seguir minuto a minuto en esta cobertura.
La Granja VIP EN VIVO: Martes de Duelo de Nominación
¿Bicolor comienza a cumplir las expectativas de Bebeshita? Un abrazo y una promesa sorprenden
Kevyn “Bicolor” Contreras tuvo un gesto espontáneo de cariño con Daniela Alexis, “La Bebeshita”, en La Granja VIP. Después de cocinar, se acercó a abrazarla y aseguró que, si Adal Ramones le pregunta por ella, solo dirá cosas lindas.
El acercamiento llega después de varios reclamos de Bebeshita por la atención que recibe. En una conversación anterior, ella le pidió que también la abrazara y cuestionó que tuviera detalles cariñosos con otros compañeros que, a su parecer, no tenía con ella.
¿Cómo ver La Granja VIP GRATIS y EN VIVO este Martes de Duelo?
El Martes de Duelo de La Granja VIP se transmite a las 20:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Azteca UNO. También se puede ver gratis por internet a través de la señal oficial del programa o desde la aplicación TV Azteca En Vivo
Kunno teme quedar nominado, pero asegura que no traicionará a La Resistencia
Kunno habló con el Gallito y los televidentes sobre su temor a quedar en riesgo de eliminación esta noche en La Granja VIP. El creador de contenido reconoció que sus acciones de esta semana podrían llevarlo a la tabla de nominados.
Aun así, aseguró que nunca traicionaría a La Resistencia, cuyos integrantes son para él una “familia”. Expresó que solo puede ofrecer su corazón y buscar un lugar en la final sin traicionarse a sí mismo.