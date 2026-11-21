Antes de convertirse en una de las figuras más polémicas y reconocidas del espectáculo mexicano, Niurka Marcos tuvo una trayectoria artística muy diferente a la que muchos conocen. Aunque actualmente es identificada por sus participaciones en telenovelas, realities y programas de entretenimiento, sus primeros trabajos estuvieron relacionados con el circo, el baile y los espectáculos nocturnos. La cubana comenzó a prepararse desde muy joven en las artes escénicas. Durante cuatro años estudió en la Escuela Nacional Circense de Cuba, donde aprendió distintas disciplinas como acrobacia, trapecio, ballet, equilibrio, anillas y cuerda floja. Esta formación le permitió trabajar en un circo, experiencia que marcó el inicio de su camino dentro del mundo del entretenimiento. Posteriormente, Niurka encontró otra oportunidad para desarrollar su talento en el famoso cabaret Tropicana, ubicado en La Habana. Ahí se desempeñó como bailarina y comenzó a ganar experiencia frente al público, una habilidad que más adelante se convertiría en una de sus principales características.

De los cabarets de Yucatán a la televisión mexicana

Su llegada a México representó una nueva etapa en su carrera. La artista se estableció en Mérida, Yucatán, donde continuó trabajando como bailarina y vedette en diferentes centros nocturnos. Su presencia escénica y personalidad también le abrieron las puertas a otros proyectos, pues llegó a participar en eventos públicos, carnavales y espectáculos promocionales.

Durante esa época fue contratada como imagen de marcas cerveceras, entre ellas Cuauhtémoc Moctezuma, para realizar presentaciones y bailes en distintas celebraciones del sureste mexicano. Sin embargo, su camino no se quedó en los escenarios nocturnos. Gracias a su desenvolvimiento frente al público, llamó la atención de Grupo SIPSE, una televisora local donde tuvo la oportunidad de conducir programas en Mérida y Cancún.

Fue así como comenzó a acercarse al medio que finalmente la llevaría a la fama nacional. Más adelante, el productor Juan Osorio le abrió las puertas de las telenovelas con Vivo por Elena, marcando una nueva etapa en su trayectoria. Así, mucho antes de convertirse en una personalidad de la televisión, Niurka construyó su carrera entre acrobacias, escenarios y espectáculos de baile. Una faceta poco conocida que demuestra que su historia artística comenzó mucho antes de alcanzar la popularidad.