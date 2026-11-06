Quién es la mamá y hermanos de Niurka Marcos: los familiares de la Granjera de La Granja VIP que pocos conocen

Aunque Niurka Marcos es una de las figuras más polémicas y reconocidas del espectáculo mexicano, poco se sabe sobre su familia de origen en Cuba. A diferencia de sus hijos Kiko, Romina y Emilio, quienes han estado constantemente relacionados con el mundo de la farándula, la madre y los cinco hermanos de la vedette han mantenido una vida alejada de los reflectores. La propia actriz ha compartido algunos recuerdos sobre su infancia y la relación que tuvo con sus familiares. Incluso, durante su participación en La Granja VIP, recordó a su mamá y habló de las enseñanzas que marcaron su personalidad y la manera en que actualmente protege a sus hijos.

El carácter de su mamá marcó la personalidad de Niurka Marcos

La madre de la vedette cubana fue Salustiana Calle, conocida cariñosamente como «Celeste». Era ama de casa y estuvo casada con Carmelo Marcos, quien se desempeñaba como mayor de la Marina cubana. Después de separarse de su esposo, tuvo que asumir la responsabilidad del hogar y sacar adelante a sus seis hijos. Doña Celeste falleció en 2018 mientras dormía. Sin embargo, su recuerdo continúa presente en la vida de Niurka, quien ha reconocido que su relación con ella tuvo algunas dificultades, especialmente por su manera de demostrar cariño.

¿Cómo era la relación de Niurka con su mamá?

Durante una conversación en La Granja VIP, Niurka recordó que su madre no era una mujer particularmente dulce ni afectuosa. Aunque reconoció que le hubiera gustado recibir más muestras de cariño, también explicó que el carácter firme de Celeste influyó en la mujer en la que se convirtió. La vedette considera que aquella personalidad estricta le enseñó a ser fuerte, independiente y a defender a quienes ama. Por eso, aunque su relación no siempre fue sencilla, reconoce el papel que tuvo su mamá en su formación y en la manera en que actualmente enfrenta las dificultades.

Quiénes son los cinco hermanos de Niurka Marcos

Además de sus tres hijos, Kiko, Romina y Emilio, Niurka tiene cinco hermanos que nacieron de la unión de sus padres en Cuba. Sus nombres son Martha, Maribel, Thomas, María del Carmen y Ernesto. A diferencia de la actriz, ellos han preferido mantenerse alejados de la televisión y los acontecimientos del espectáculo. Aunque en algunas ocasiones han aparecido en publicaciones de la vedette en redes sociales, no suelen compartir detalles de su vida privada ni tienen una presencia pública constante.