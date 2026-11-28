La participación de Ivonne Montero en La Granja VIP ha despertado el interés del público por conocer más detalles de su vida, tanto de su trayectoria artística como de aquellas etapas que vivió antes de convertirse en una figura reconocida del espectáculo. Aunque actualmente es conocida por sus trabajos en televisión, cine y teatro, su camino hacia la fama comenzó muy lejos de los reflectores. Antes de convertirse en actriz, Ivonne tuvo que trabajar en tiendas departamentales, practicar gimnasia de alto rendimiento y buscar oportunidades en el mundo de la publicidad. Una historia que demuestra que su carrera no comenzó de un día para otro y que, antes de alcanzar el reconocimiento, tuvo distintas experiencias laborales.

De vender zapatos a participar en comerciales de televisión

Uno de los trabajos que tuvo Ivonne Montero antes de alcanzar la fama fue como vendedora en tiendas departamentales. Cuando tenía apenas 18 años, comenzó a trabajar en una sucursal de Liverpool, ubicada en la zona sur de la Ciudad de México, donde se encargaba de vender zapatos en el departamento de damas. Tiempo después pasó al área de ropa femenina. Su experiencia laboral también la llevó a trabajar en El Palacio de Hierro, donde estuvo en el departamento de cocina. Sin embargo, sus actividades no se limitaban a las ventas, pues desde muy pequeña había desarrollado una importante disciplina en el deporte.

Ivonne practicó gimnasia de alto rendimiento desde los siete hasta los 20 años, etapa en la que consiguió decenas de medallas. Fue precisamente gracias a su acercamiento al ámbito deportivo que comenzó a tener oportunidades como modelo para comerciales. Alrededor de los 19 años empezó a participar en campañas publicitarias y comerciales de televisión, mientras continuaba trabajando y estudiando Sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco.

Ivonne Montero La Granja VIP: Este era el trabajo que tenía Ivonne Montero antes de ser famosa y pocos recuerdan (Pinterest)

Con el paso del tiempo, aquellas primeras oportunidades frente a las cámaras se convirtieron en el comienzo de una trayectoria artística que la llevaría a participar en diferentes producciones. Así, antes de ser una actriz reconocida, Ivonne Montero tuvo una vida laboral muy distinta a la que hoy conoce el público.