Aunque Marysol llegó a La Granja VIP como una de las participantes provenientes de Exatlón y su estancia dentro del reality estaba contemplada solamente por una semana, durante estos últimos días dejó ver con quién logró tener mayor cercanía: Ivonne Montero. A lo largo de esta semana, ambas granjeras compartieron distintos momentos que permitieron notar la buena convivencia que fueron construyendo. Entre pláticas, actividades y experiencias dentro de la competencia, Marysol encontró en Ivonne a una compañera de quien también pudo llevarse algunos aprendizajes.

Marysol Cortés reconoció todo lo que aprendió de Ivonne Montero

Una de las situaciones que dejó ver esta cercanía ocurrió cuando ambas compartieron una prueba de juego. A partir de esa experiencia, Marysol reconoció que había aprendido mucho de Ivonne, dejando ver que su convivencia no solamente había sido parte de la rutina dentro de la granja, sino que también le permitió conocer y descubrir nuevas cosas de su compañera. Otro momento que las acercó fue durante la clase de actuación que Ivonne compartió con los granjeros. La experiencia permitió que Marysol conociera un poco más de las habilidades y conocimientos de la actriz, quien cuenta con una trayectoria en el mundo de la interpretación.

Desde entonces, se les ha visto compartiendo más momentos y disfrutando de su convivencia dentro de la casa. Aunque Marysol llegó con una dinámica distinta por su paso por Exatlón, parece que encontró en Ivonne una de las compañeras con las que mejor logró acoplarse durante esta etapa. Ahora que su participación está por llegar a su fin, esta cercanía con Ivonne Montero se convirtió en uno de los detalles que más han llamado la atención de sus últimos días en La Granja VIP.