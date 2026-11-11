“¡Miserable!”: Manelyk EXPLOTA contra Kevyn Contreras tras descubrirlo “robando” en La Granja VIP

Manelyk pensó que su primera vez como Capataz de La Granja VIP sería grandiosa, pero lo que no se esperaba, es que tendría que compartir algunos de sus beneficios con Kevyn Contreras, que fue el más votado por el público para ser su acompañante. Y aunque al principio trató de tomarse esta situación con calma, pronto las cosas se salieron de control y terminaron protagonizando un fuerte altercado porque “le robó”.

Todo esto pasó cuando el “Bicolor” se dispuso a tomar una de las botellas de vino que les dejan, pero se dio cuenta de que Mane ya las había escondido. Sin embargo, esto no lo detuvo y encontró lo que quería rápido, por lo que la tomó y salió corriendo mientras la “reina de los realities” corría para tratar de quitársela.

Una vez que lo alcanzó, le exigió que le devolviera la bebida. Mientras que Kevyn le reiteró que no, porque era su derecho ya que el público fue quien lo mandó ahí y él no podía cuestionar lo que la audiencia decidía.

“Kevyn, ya. No es una y una (botellas). Yo soy el Capataz y tú estás ahí de ¡miserable! Pero no tienes que estar ahí”, gritó furiosa Mane.

Esta es la verdadera razón por la que Kevyn “Bicolor” se robó los premios de Manelyk en La Granja VIP

A pesar de todas las advertencias de la Capataz, Kevyn Contreras no dio ni un paso atrás en sus travesuras de La Granja VIP y desafió a Manelyk, llevándose el vino. Después, llegó al Granero y le dio la botella a Niurka como regalo, pues admitió que aunque él no toma, quería hacer esta hazaña para sorprender a sus amigos.

Por otra parte, Mane se quedó muy molesta con todas las actitudes del “Bicolor”, pero sentenció que no piensa darle el gusto de seguir peleando ni se desgastará tratando de que se comporte. Así que durante toda la noche y mientras se alistaban para empezar con las labores de La Granja VIP Segunda Temporada, optó por ignorarlo y él por imitarla para hacerla rabiar más.