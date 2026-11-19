Es oficial, hasta este momento 5 Granjeros ya se encuentran en la Tabla de Nominación y corren el riesgo de quedar fuera de La Granja VIP durante la Gala de Eliminación de este próximo 22 de noviembre, sin embargo el público tiene un gran poder ya que a través de su voto podrá salvar a uno de los nominados y así evitar que quede fuera de la competencia. El proceso es completamente gratis y fácil de realizar; solo deberás contar con acceso a internet y un dispositivo electrónico.

La Granja VIP: Pasos para VOTAR y salvar a tu Granjero favorito este domingo 22 de noviembre

El proceso para votar consiste en ingresar a nuestro sitio web de Azteca UNO DANDO CLICK AQUÍ, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “Vota” y listo, te aparecerán los nombres de los nominados en riesgo, que en la semana 11 de la competencia son Ivonne, Kevyn Contreras “Bicolor”, Kunno, Mono Osuna y Niurka. Tendrás 10 votos para repartir, aunque estos los puedes duplicar. Por otro lado, para votar de forma directa solo deberás DAR CLICK AQUÍ.

¿Cómo funcionan los votos extra en La Granja VIP?

El público tiene la oportunidad de votar 10 veces por los Granjeros, sin embargo puede adquirir más votos siguiendo un proceso muy sencillo el cual consiste en completar primeramente sus 10 votos, una vez que los haya otorgado la plataforma dará la opción de obtener más votos. A partir de este paso solo deberás seguir las indicaciones que aparecen en pantalla, uno de ellos es el registro de un correo electrónico, una vez que completes esto se te otorgarán 10 votos más; es decir el público pasará de haber tenido 10 a 20 votos en total.

La Granja VIP: Cuál es la HORA límite para votar y salvar a uno de los nominados este domingo 22 de noviembre

La hora es en el momento en el que Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, lo indique el próximo domingo 22 de noviembre. Por tal motivo es muy importante que sintonices la transmisión de la Gala DANDO CLICK AQUÍ, que actives las notificaciones de nuestro sitio web y nos sigas en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna noticia de lo que ocurre dentro de la competencia.