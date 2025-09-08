Las polémicas más divertidas del primer ‘granjero’ confirmado en La Granja VIP

Alfredo Adame ha sido el primer confirmado para la próxima edición de La Granja VIP, el reality show de TV Azteca que pondrá en jaque a tus famosos favoritos. Pese a que el actor cuenta con un catálogo con grandes éxitos de la historia de la televisión nacional, también se ha acumulado diversas polémicas y momentos bizarros que quedaron grabados en la pantalla chica y las redes sociales.

Una las polémicas que más furor causó en redes sociales fue la rivalidad que sostuvo con el cazafantasmas Carlos Trejo, la cual pudo terminar con alguno de los dos en el hospital, pues estuvieron a punto de protagonizar una pelea. El actor aseguró que el combate no se concretó por decisión de su rival.

“Sí, claro, (aceptaría pelear). Yo ya se la canté al (Carlos) Trejo y no quiso, luego se la canté a Lupillo Rivera y no quiso, nadie le quiere entrar (…) muchos, pero no dan el peso. A Paulo Quevedo también, pero tampoco quiere entrarle, ya se las ofrecieron”, contó en un encuentro con la prensa luego de que se llevó a cabo el evento Supernova Strikers el pasado 17 de agosto.

Las patadas de Alfredo Adame que se volvieron viral

En 2022, el actor se viralizó debido a que se peleó en la vía pública de la Ciudad de México. Las llamadas ‘patadas de bicicleta’ de Adame llamaron la atención entre los internautas, pues en más de una ocasión ha afirmado ser un experto en las artes marciales.

“Ya las voy a patentar...bueno, ya están en la UFC y existen, aunque la bola eche carrilla, que vean la UFC,a ver si existen o no, pero sí las voy a patentar las patadas de bicicleta”, comentó a la prensa tras la viralizacón del encuentro.

La nueva edición de La Granja VIP en donde participará Alfredo Adame se estrenará el próximo 12 de octubre, en donde se encontrará con uno de sus viejos enemigos, Rey Grupero, quien se desarrollará como crítico.

