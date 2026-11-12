Por qué aliados y rivales se fueron contra Niurka en La Granja VIP: así fue su radical cambio de actitud

Niurka Marcos atraviesa un momento de tensión en La Granja VIP Segunda Temporada. Durante la Asamblea del miércoles 11 de noviembre, la vedette recibió cuestionamientos tanto de sus aliados como de sus rivales, quienes le reprocharon sus decisiones dentro de la competencia. Sin embargo, su reacción posterior terminó por complicar la convivencia.

Tras quedar nominada, la cubana decidió dejar de cumplir distintas obligaciones como Peón. Su postura generó nuevas molestias, especialmente entre quienes tuvieron que realizar las tareas sin ella durante la mañana del jueves 12 de noviembre.

¿Por qué aliados y rivales se fueron contra Niurka en La Granja VIP?

Uno de los principales motivos fue su decisión durante La Salvación del jueves 5 de noviembre. Los Disfuncionales habían acordado bloquear a Bebeshita en la dinámica de Echar Tierra, pero Niurka cambió el plan y perjudicó a Natalia Alcocer, quien formaba parte de su propia alianza.

Ese movimiento dejó a Natalia fuera de la competencia y permitió que Daniela disputara la prueba. Posteriormente, Bebeshita ganó el Juego de Salvación y consiguió el poder de La Traición.

natalia-niurka-mentirosa.jpg Natalia puso en duda las palabras de Niurka sobre su traición en La Granja VIP (ESPECIAL)

Niurka argumentó que buscaba defender a Daniela del trato que había recibido. No obstante, también reconoció que tenía una cuenta pendiente con Natalia. Para Rafael Mercadante, lo sucedido representó una ruptura de los acuerdos que habían establecido como equipo.

El acercamiento de Niurka a La Resistencia tampoco le aseguró respaldo. Aunque buscó convencerlos de ir contra Ivonne Montero, Manelyk González le reprochó que pudiera actuar contra sus propios compañeros después de haberles mostrado cercanía.

¿Qué le dijeron a Niurka durante la décima Asamblea?

Rafael Mercadante le dio dos votos y cuestionó su falta de lealtad. Ivonne Montero también la nominó y sostuvo que había identificado una conducta recurrente: acercarse a los participantes y después actuar contra ellos.

Por su parte, Kunno le dio un punto y le reclamó que sus prioridades estuvieran provocando descuidos en las labores relacionadas con los animales. Manelyk también la confrontó por sus decisiones y expresó su desconfianza.

Antes de la gala, Niurka había pedido a Rafael y Julio Camejo que la nominaran para no desperdiciar sus votos, asegurando que no lo tomaría a mal. Sin embargo, los señalamientos durante el cara a cara elevaron la tensión.

¿Cuál fue el radical cambio de actitud de Niurka tras quedar nominada?

Después de la Asamblea, Niurka recogió sus pertenencias del Granero y se fue a dormir con los demás granjeros, pese a que debía permanecer con los Peones. A la mañana siguiente, tampoco se levantó para participar en el cuidado de los animales ni en el molino de agua.

Bebeshita, Kunno y Mono Osuna realizaron esas actividades sin ella. Además, la vedette se sirvió cereal, incumpliendo las condiciones de alimentación correspondientes a su rol y a la dinámica de 1900.

“Quiero ver si conmigo ahora sí. Porque con el enemigo nunca pasó nada”, expresó Niurka, quien consideró que otros participantes no habían recibido consecuencias por sus faltas.

Mono cuestionó su negativa a trabajar y la comparó con actitudes que ella misma había criticado en Natalia. Así, el conflicto por las estrategias terminó trasladándose a las responsabilidades diarias de La Granja VIP.