Niurka habló del papá de Rafa Mercadante y aun así se atrevió a darle un INSÓLITO consejo en La Granja VIP

A Rafa Mercadante no le gustó para nada que Niurka hablara despectivamente de su padre en La Granja VIP, pues considera que él solo lo mencionó para dar un ejemplo y las cosas terminaron saliéndose de control. Sin embargo, parece que está decidido a “llevar la fiesta en paz” con la actriz y se dieron la oportunidad de tener una charla honesta en la que la llamada “mujer escándalo” le dio un consejo para que no vuelva a repetirse que en los enfrentamientos su familia termine involucrada.

“Tienes que tener mucho cuidado, porque todo lo que sacas es contenido para desprestigiar. Le estás dando de comer a los buitres. No puedes poner algo tan importante que atesoras y recuerdas aquí. No, mi querido Rafa, la memoria de tu padre no se usa acá adentro”, sentenció Niurka, reiterando que por eso ella se niega a abrirse sobre su intimidad y esquiva el tema para no contar nada de lo que después pueda arrepentirse.

¿Con qué ofendió Niurka a Rafa Mercadante en La Granja VIP? La frase sobre su padre que lo hizo enfurecer

El enojo de Rafa Mercadante contra Niurka se detonó durante el Cara a Cara de La Granja VIP, cuando lo interrumpió mientras le decía sus argumentos para nominarla. Esto porque en el discurso, el conductor de TV hizo mención a la memoria de su padre y reveló que el significado de la lealtad es muy importante para él porque se la dejó de legado.

“Mi papá era ludópata, jugaba cualquier cosa y me dijo: ‘lo único que no puedes jugar, es tu nombre y tu palabra’. Tú me dijiste que si tengo lealtad, soy una persona que no vale y yo creo que lo más importante que tengo, es mi lealtad”, fueron los argumentos de Rafa Mercadante contra Niurka por traicionar al equipo en La Granja VIP.

Como era de esperarse, a la vedette no le gustó en lo absoluto que la señalaran y lo criticó fuertemente por haber metido a su familia. Así que cuando terminó el enfrentamiento, le reclamó que recurra a estas técnicas tan peligrosas.

“Cómo carajos te atreves a poner a tu padre en esto. Aquí no se hace, serás pend*j*, aquí nadie es leal. Todo el mundo te ha dado fuetazo. No es mi opinión, es la verdad. Qué coñ* haces poniendo el nombre de tu padre. Si lo respetaras de verdad, entenderías que esto es un put* juego”, le gritó Niurka a Rafa Mercadante por la manera en que ambos quedaron expuestos en La Granja VIP Segunda Temporada.