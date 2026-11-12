La Granja VIP: quiénes son los Granjeros que pueden competir por la décima Salvación y cómo funciona Echar Tierra

La Granja VIP Segunda Temporada vive una semana decisiva y los nominados todavía tienen una oportunidad para evitar llegar a la Gala de Eliminación. Este jueves 12 de noviembre se llevará a cabo la décima Salvación, donde uno de los participantes podrá salir de la tabla y obtener el poder de La Traición.

Sin embargo, no todos tendrán la posibilidad de disputar la prueba. Antes deberán pasar por Echar Tierra, dinámica en la que sus propios compañeros decidirán quién queda bloqueado. En este contexto, cinco Granjeros llegan con posibilidades de competir, aunque su participación dependerá de lo que suceda durante la gala.

¿Quiénes pueden competir por la décima Salvación de La Granja VIP?

Ivonne Montero, Kevyn Contreras “Bicolor”, Niurka Marcos, Julio Camejo y Rafael Mercadante son los participantes que conforman la tabla de nominación después de la décima Asamblea. Todos buscan abandonar la zona de riesgo antes de que el público defina la próxima salida.

ÚLTIMA HORA Lista completa de NOMINADOS de La Granja VIP tras La Asamblea de la semana 10 (Crédito: La Granja VIP)

Ivonne fue nominada mediante el Legado de Fernando Lozada, mientras que Bicolor se sumó tras perder el Duelo de Nominación contra Rafa. Por su parte, Niurka y Camejo recibieron los puntos necesarios durante La Asamblea para quedar en peligro.

El último en incorporarse fue Rafael Mercadante, quien fue elegido por Mario “Mono” Osuna mediante el poder del Huevo Dorado. De esta manera, su victoria del martes no le alcanzó para mantenerse fuera de la tabla.

Pese a las dudas de muchos televidentes, Ivonne no quedó “clavada” hasta el domingo por recibir el Legado de Fernando. La actriz, al igual que el resto de los Granjeros, tendrá la posibilidad de participar de La Salvación para salir de la tabla de nominados, siempre y cuando no sea bloqueada durante la dinámica de Echar Tierra.

Mario “Mono” Osuna gana el Huevo Dorado y se encarga de aplicar su estrategia contra “Los Disfuncionales” en La Granja VIP (Crédito: La Granja VIP)

¿Cómo funciona Echar Tierra en La Granja VIP?

Echar Tierra se realiza antes del Juego de Salvación. Los Granjeros depositan tierra al nominado que desean bloquear y quien acumula la mayor cantidad pierde el derecho a disputar la prueba de esa noche.

Esto significa que el participante señalado continuará en la tabla, mientras sus compañeros habilitados buscarán ganar el juego. Por esta razón, estar nominado no garantiza un lugar en la competencia por La Salvación.

Sin embargo, quedar bloqueado tampoco significa llegar obligatoriamente a la eliminación del domingo. El Granjero todavía puede abandonar la tabla si es elegido para ser salvado durante La Traición.