Niurka desafía a La Granja VIP ignorando las reglas y lanza dura advertencia: “Quiero ver si conmigo sí”

El Miércoles de Asamblea de La Granja VIP el 11 de noviembre se vivió al límite y expuso varios conflictos que podrían cambiarlo todo en los próximos días. Y una de las que acaparó la atención con su actitud, fue Niurka, que enfureció al ser tachada de traidora por su equipo y al quedar como la más votada de la noche, tomó la tajante decisión de olvidarse de sus responsabilidades.

Así que desde la noche, dejó su cama como Peón y empezó a hacer todas las cosas que tenía prohibidas por este rol, para así demostrar que sus advertencias van en serio. Mientras que durante el desayuno y conforme iba escuchando el ruido de las multas, Niurka apuntó que quiere descubrir si habrá consecuencias en su contra, señalando que cuando otros Granjeros lo hicieron jamás recibieron regaños ni castigos.

“Quiero ver si conmigo ahora sí. Porque con el enemigo nunca pasó nada”, dijo desafiante la llamada “mujer escándalo”.

¿Cuántas multas lleva Niurka en La Granja VIP? En menos de 24 horas ya puso a todos en jaque

Desde que regresaron de la Asamblea, Niurka empezó a hacer de las suyas y todas sus acciones podrían impactar negativamente en la evaluación de Manelyk como Capataz de La Granja VIP. Lo primero que hizo, fue recoger sus cosas del Granero y se acomodó para dormir con el resto de Granjeros, dejando a su equipo de Peones solos.

Por la mañana, no se despertó para cuidar a los animales y empujar el molino que los abastece de agua. Así que Bebeshita, Kunno y Mono Osuna tuvieron que hacerlo solos. Para la hora del desayuno, se negó a comer afuera con los alimentos preparados en la leña y optó por servirse un plato de cereal, que está prohibido porque es Peón y porque sigue la dinámica de 1900, lo que significa que no deben hacer uso de comodidades ni cosas que en el pasado no existían.

En cuanto a su postura como la “autoridad”, Manelyk se niega a discutir con Niurka y la ha dejado hacer de todo, pues ya había avisado que no estaría detrás de nadie para supervisar que se portaran como adultos. Sin embargo, integrantes como Mario “Mono” Osuna, sí están molestos porque dice que le toca hacer doble trabajo.