Las diferencias entre los participantes de La Granja VIP continúan creciendo y ahora Julio y Kevyn dejaron clara su postura frente a los comentarios que Rafa ha hecho durante la convivencia. Ambos coincidieron en que no están dispuestos a tolerar que se utilicen nombres de profesiones de manera despectiva, especialmente cuando expresiones como «payaso» se convierten en una forma de burla hacia otra persona. La inconformidad surgió porque Kevyn considera que Rafa utiliza esa palabra para molestarlo, particularmente cuando le dice «no seas payaso». Una expresión que, aunque podría parecer un comentario cotidiano, para el participante tiene una intención diferente cuando se utiliza dentro de sus discusiones.

¿Por qué Julio y Kevyn están molestos con Rafa en La Granja VIP?

Durante una conversación, Julio y Kevyn hablaron sobre esta situación y coincidieron en que ninguna profesión debería utilizarse como un insulto o motivo de burla. Para ellos, llamar «payaso» a alguien con una intención despectiva también representa una falta de respeto hacia las personas que se dedican a ese oficio. La postura de ambos participantes dejó ver que el problema no se limita a una diferencia personal con Rafa, sino que también tiene que ver con la manera en que consideran que deben tratarse los demás trabajos y profesiones.

Julio y Kevyn La Granja VIP: ¿Rafa Mercadante cruzó la línea? Estos Granjeros expresan su molestia por sus comentarios DESPECTIVOS (La Granja VIP)

En el caso de Kevyn, el comentario tiene un significado particular porque siente que Rafa recurre a esa expresión para desacreditarlo o hacerlo sentir menos durante sus intercambios. Por su parte, Julio respaldó esta postura y dejó claro que tampoco está de acuerdo con que se utilicen las profesiones para atacar a los compañeros. De esta manera, ambos marcaron una posición frente a las palabras que se utilizan dentro de la competencia. La situación suma un nuevo punto de tensión a la convivencia entre los granjeros, quienes no solamente tienen diferencias por las estrategias y nominaciones, sino también por la forma en que se comunican. Ahora queda por ver si Rafa conoce la molestia que sus comentarios provocaron en Julio y Kevyn y si esta diferencia termina convirtiéndose en una nueva confrontación dentro de La Granja VIP.