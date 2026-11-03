Quiénes faltan de ser Capataz en La Granja VIP 2026: los integrantes que aún no obtienen ese título

Ser Capataz en La Granja VIP no es tarea sencilla, pero aun así todos los Granjeros sueñan con obtener este título. Tristemente para ellos, ganarlo no es tan sencillo como suena y tienen que esforzarse al máximo para poder llegar a la prueba, ya sea quedando finalistas en las pruebas, por beneficio de "El Más Gallito" y esquivando la tabla de nominación como el Legado de los eliminados.

Hasta el momento, los que todavía no conocen la Habitación del Capataz ni han portado el chaleco especial, son: Manelyk, Niurka, Kevyn "Bicolor", Fernando Lozada, Ivonne Montero y Natalia Alcocer. Mientras que los eliminados que jamás obtuvieron las ventajas de este paepl, fueron Azalia Ojeda, Abigail Pak "Coreañera", María Karunna, Kenny Avilés, Pimpinela Escarlata, Carlos Trejo y Mónica Escobedo, la única expulsada de la temporada.

¿Quién ha sido Capataz más veces en La Granja VIP?

En la semana 9 de La Granja VIP, hay dos integrantes que han logrado conquistar la Capatacia más veces que el resto de sus compañeros. Se trata de Julio Camejo y Mario "Mono" Osuna, ambos con dos etapas y que hasta han sido mandados de Peones por estrategia para que no tengan oportunidad de ganar otra vez. Los que solamente han estado una vez, son: Kunno, Bebeshita y Rafa Mercadante; de los eliminados, Pascal Nadaud y Pablo Montero.

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Qué beneficios tiene el Capataz de La Granja VIP y por qué todos quieren este rol

Los lunes son de los días más importantes para los Granjeros, pues es cuando se juega la Capatacia y se define quién será el "líder" de la semana. Y es que además de que tienen un cuarto para compartir con un acompañante y varias amenidades, este rol tiene muchas ventajas que si se usan de forma correcta, pueden cambiar el rumbo de la competencia.

En primer lugar, el Capataz obtiene inmunidad en La Granja VIP, lo que significa que no pueden nominarlo en la Asamblea ni en el Viernes de Traición. También son ellos los que deciden quién irá al Duelo de Nominación los martes, para que se enfrente al que más votos tenga del público. Y si tras el Cara a Cara se presenta un empate, son los que toman la última decisión y eligen quién se queda en la tabla.

Ser Capataz en La Granja VIP tiene muchos beneficios, pero también responsabilidades|ESPECIAL

Adicionalmente, se encargan de organizar qué tarea hará cada uno de los integrantes, ya sea que los pongan solamente con los animalitos o los manden a hacer limpieza al interior. Y todos estos beneficios, vienen de la mano con responsabilidades, pues deben vigilar que cada área esté funcionando, tener una buena evaluación con el Tío Pepe y hacer la compra semanal con el presupuesto asignado.