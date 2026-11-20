Este viernes de Traición el poder estuvo en manos de Ivonne Montero. Sin embargo, al final, el pajarito Copetes decidió el rumbo del juego y Bebeshita tuvo que nominar a su amiga, Manelyk González.

De acuerdo con la dinámica, el viernes de Traición el ganador del reto de Salvación primero elige a quién saca de la Tabla de Nominados y luego a quién pone en riesgo. Pero en La Granja VIP siempre hay sorpresas y Copetes suele cambiarlo todo.

En esta ocasión la suerte determinó que se trataría de una Traición doble, por lo que tres de cuatro miembros de la Resistencia terminaron en la Tabla de último momento.

Lo que sucedió es que Ivonne Montero traicionó a Bebeshita quien, a su vez, tenía que señalar a alguien para ponerlo en riesgo y no había más opción que Mane.

La razón por la cual no había ninguna otra alternativa es la manera en que se conformó el juego esta semana:

Julio Camejo tenía inmunidad por ser el Capataz.

Ivonne Montero estaba salvada por ganar el reto.

Mario “Mono” Osuna fue nominado por el Legado de Rafael Mercadante.

Kevyn Contreras Bicolor fue nominado por perder el duelo.

Niurka fue nominada por haber recibido más puntos en contra el miércoles de Asamblea.

Kunno fue nominado por el poder del Huevo dorado.

Mane y Bebeshita

Así quedó la Tabla de Nominados en la semana 10

Luego de la Gala del viernes de Traición los Nominados de la semana son:

Mario “Mono” Osuna

Kevyn Contreras Bicolor

Niurka

Manelyk González

Bebeshita

¿A quién sacó Ivonne Montero de la Tabla de Nominados?

Antes de traicionar a Bebeshita, Ivonne Montero utilizó su poder para sacar a Kunno de la Tabla de Nominados.

Explicó que lo eligió porque aunque han tenido fuertes “encontronazos”, eso les ha permitido reconocerse como contrincantes, “nos ha permitido volver a la plática, hablarnos al rostro, sonreír y puedo leerlo más”.

Sobre la razón por la cual no optó por Kevyn señaló: “creía que íbamos a lograr grandes cosas juntos, pero nuestros caminos se separaron y me cuesta mucho trabajo darle un voto de confianza a una persona que no se ha cansado de manifestar que no quiere estar aquí, que le da flojera, que ya está harto”.