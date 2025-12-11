¿Qué pasó en La Asamblea? Las cosas MÁS FUERTES que se dijeron los granjeros el 10 de diciembre

Con solo 7 granjeros que todavía están habitando La Granja VIP, parecía que el miércoles 10 de diciembre viviríamos La Asamblea de una manera mucho más tranquila en comparación con semanas previas. Sin embargo, no nos quedamos sin declaraciones fuertes y enfrentamientos, especialmente involucrando a Kim Shantal y César Doroteo.

La Asamblea en la semana 9 de La Granja VIP tuvo bastantes indirectas y enfrentamientos

1. Kim Shantal llenó de indirectas a Alfredo Adame y Eleazar Gómez

Solamente había 3 granjeros elegibles para nominar en La Asamblea: Kim, La Bea y César Doroteo. Por esta razón, tuvieron que votarse entre ellos. No obstante, Kim aprovechó para decirle a Teo las cosas que le diría a Alfredo Adame o Eleazar Gómez si hubiera podido nominarlos.

"Siempre me he caracterizado como una mujer fuerte y capaz, pero esa vez decidí callar para no incomodar con mi presencia y mi personalidad argüendera, verdulera y vulgar", dijo. Esto fue en referencia a los adjetivos que usó Adame la semana pasada para describirla.

El mensaje de Kim fue encaminado a poner límites y "no soportar". "Ojalá que pueda haber más personas verduleras como yo, que puedan decir no".

Teo le respondió con halagos hacia su persona y la felicitó por no quedarse callada. "Espero que no te dejes de nadie".

2. Alfredo Adame y Kim Shantal discutieron

"Atacar como hombre y querer defenderse como mujer, con mentiras y falsedades sin ninguna justificación ni sustento, no se me hace digno de una mujer que se jacta de ser una guerrera", le dijo Adame a Kim cuando la nominó. También la llamó "mitómana" y le deseó que se fuera este domingo.

Kim Shantal le respondió que sus palabras no tenían validez para ella y le recordó que en La Asamblea pasada la habría juzgado por no tener las mismas oportunidades económicas y de educación que él tuvo.

El "Golden Boy" dijo que no haber tenido las mismas oportunidades "no era justificación". Kim le respondió: "y venos aquí, en el mismo lugar".

