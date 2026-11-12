¿Quién es la mujer que sacó adelante a La Bebeshita? Su historia familiar antes de La Granja VIP

Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, ha mostrado una personalidad divertida y espontánea durante su participación en La Granja VIP. Sin embargo, detrás de las bromas y ocurrencias que comparte con sus compañeros, también existe una historia personal marcada por experiencias que han influido en su manera de relacionarse con los demás. Durante una conversación dentro del reality, la influencer habló sobre una de las heridas emocionales que más han marcado su vida: el abandono. La participante recordó que sus papás se separaron cuando ella todavía era pequeña y reconoció que aquella experiencia dejó una huella en su historia familiar.

La Bebeshita habló sobre su infancia y el apoyo de su mamá antes de alcanzar la fama

La confesión de Daniela permitió conocer una faceta distinta de la granjera, quien también relacionó aquella experiencia con algunas dificultades que ha enfrentado en sus relaciones amorosas. De acuerdo con lo compartido por TV Azteca, la separación de sus padres fue un acontecimiento importante durante sus primeros años de vida y una de las razones por las que identifica el abandono como una herida personal.

Pero su historia no termina ahí. Antes de convertirse en una figura conocida de la televisión mexicana, Daniela tuvo que tomar decisiones importantes para perseguir su sueño de aparecer en la pantalla chica. En una entrevista retomada por Revista Fama, contó que, cuando realizó el casting para Enamorándonos, tuvo que renunciar al empleo que tenía en TV Azteca. Como todavía no sabía si sería seleccionada, le pidió a su mamá que la apoyara económicamente durante algunas semanas mientras esperaba una respuesta.

La espera fue de aproximadamente dos meses y llegó a pensar que no había conseguido quedarse en el programa. Finalmente, Magda Rodríguez descubrió su potencial y le dio la oportunidad que impulsaría su carrera. Desde entonces, La Bebeshita participó en distintos proyectos de entretenimiento, entre ellos MasterChef Celebrity. Ahora, en La Granja VIP, sus confesiones permiten que el público conozca una parte de Daniela que va más allá del personaje que ha construido frente a las cámaras.