Las rutinas de La Granja VIP ya forman parte de la vida cotidiana de sus participantes. Así lo dejó ver Rafa Mercadante durante una conversación con Niurka y Julio Camejo, en la que comentó algunas de las costumbres que adquirió dentro del programa y que le costará olvidar cuando salga.

Uno de los ejemplos fue el canto del gallo para despertar, un sonido que acompaña sus mañanas durante la competencia. En ese contexto, Camejo mencionó la llamada depresión “post reality”, poniendo sobre la mesa las dificultades que algunas personas pueden experimentar al regresar a su vida habitual.

Sin embargo, acostumbrarse a los horarios del programa o extrañar la convivencia no significa, por sí solo, tener depresión. Para comprender el tema es necesario distinguir entre el proceso de adaptación y un problema de salud mental que requiere valoración profesional.

¿Qué es la depresión “post reality”?

La expresión se utiliza para describir el malestar emocional que algunos participantes relatan después de abandonar un reality. Puede servir para hablar de una experiencia personal, pero el término por sí mismo no constituye un diagnóstico clínico.

Julio Camejo Camejo nombró la depresión post reality (La Granja VIP)

El Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos explica que, para diagnosticar depresión, se valoran los síntomas, su duración y la manera en que afectan las actividades cotidianas. Por esta razón, no se puede concluir que un concursante la presenta únicamente porque recuerda las rutinas del encierro.

La conversación entre los granjeros permite abordar una pregunta: ¿cómo se vive el regreso a casa después de pasar semanas dentro de una competencia y bajo la mirada del público?

¿Por qué puede ser difícil regresar a la vida cotidiana?

La atención mediática, los conflictos y las situaciones emocionalmente exigentes son factores que requieren especial cuidado en los programas de televisión, de acuerdo con Ofcom, el regulador británico de medios.

Rafa Mercadante Rafa sobre las costumbres que le costará olvidar tras salir de La Granja VIP (La Granja VIP)

Sus orientaciones contemplan que el acompañamiento pueda continuar después de la participación, con apoyo para readaptarse a la vida fuera de la producción y afrontar comentarios negativos en redes sociales. Se trata de una referencia internacional sobre el cuidado de los concursantes.

Lis Vega habló de su experiencia después de La Granja VIP

El tema tiene un antecedente dentro del programa. En una entrevista publicada por TVNotas el 3 de marzo de este año, Lis Vega utilizó la expresión “depresión post reality” para describir cómo se sentía después de su participación en la primera temporada.

La artista contó que le costaba convivir con personas fuera de su círculo cercano y que prefería permanecer en casa con su pareja o familiares. También habló de las dificultades para retomar su vida y enfrentar la exposición en redes sociales.